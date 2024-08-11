日本黑幫男泰國慘遭「肢解分屍」頭顱丟花園　追債反遭同鄉殺害

日本籍男子在泰國遭同夥殘忍殺害分屍，兇手因欠債800萬泰銖（約177萬港元）引爆衝突。



泰國警方於4月19日在暖武里府發現一名日本籍男子的屍塊，經調查確認死者身分為47歲的黑幫大佬椛島良介。

警方鎖定兩名同為日本黑幫的嫌犯涉案，分別是50歲的加藤拓也和28歲的鈴木浩斗。（影片截圖）

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警方鎖定兩名同為日本黑幫的嫌犯涉案，分別是50歲的加藤拓也和28歲的鈴木浩斗，兩人在案發後逃亡至寮國，並於日前遭寮國警方逮捕，於9日遣送回泰國歸案。

綜合日媒與泰媒報道，加藤拓也因欠下椛島良介高達800萬泰銖的債務，兩人在3月28日一同用餐後，從曼谷開車前往暖武里府的一間倉庫，卻因債務問題爆發爭執。

加藤拓也隨後將椛島良介帶上車，並從副駕駛座開槍射殺對方。

犯案後，加藤拓也將椛島良介的遺體留在車上一晚，直到隔日才將屍體拖進倉庫內的浴室，在此肢解遺體，並將死者的頭顱丟棄在一處廢棄花園。

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兩名嫌犯在老撾落網後，其中一人坦承犯行，另一人則僅承認曾協助處理屍體，否認參與殺人。

10日泰國警方帶領兩名嫌犯重返案發現場，重現犯案過程。警方表示將持續深入調查，釐清是否有黑道組織涉入其中。

兇嫌供稱，之所以殺害椛島良介，就是因為欠下對方800萬泰銖的債務所致。

這宗殘忍的謀殺分屍案，也再次凸顯黑道世界的殘酷與非法交易的危險性。

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