泰國總理賽塔涉違反道德規定　遭憲法法院解除職務

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）因為任命一位曾被判入獄的前律師進入內閣而違反憲法，當地憲法法院8月14日頒下判詞，指賽塔的行為違反道德規定。他一直否認指控，法院最終裁定罷免對方。



賽塔在聽取判決後表示，沒有預計到這個結果，亦對自己被指為沒有道德的總理感到痛心，強調自己一直盡力執政和誠實工作，但會接受判決。

他亦指看守總理正趕回國，相信仍有很多有才能的人繼續工作，又表示國會將會選出下任人選。賽塔稱不肯定現屆政府的政策能否維持，下屆政府或會更改政策。

賽塔被指任命與泰國前總理他信（Thaksin Shinawatra）家族關係密切的律師披集（Pichit Chuenban）為總理辦公室部長，惟對方於2008年在一宗代表他信的官司中涉嫌貪污，最終被判入獄6個月。

泰國政壇連日地震，在當地頗受歡迎的反對黨前進黨（Move Forward Party）因在大選時承諾修改冒犯君主法，被指為企圖推翻君主立憲制，違反憲法，該黨8月7日被泰國憲法法院下令解散。

2024年4月29日，泰國曼谷，圖為總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）出席汶萊蘇丹哈桑納爾（Hassanal Bolkiah，不在圖中）歡迎會。（Reuters）

泰國憲法法院相隔一週亦裁定罷免賽塔，政局動蕩引發外界擔憂。他被罷免後，當局就必須組建新政府，並推舉新任總理候選人，交由國會表決選出新總理。

路透社引述多名泰國政治專家指出，執政聯盟內或出現短期的信心危機，賽塔所屬的為泰黨（Pheu Thai Party）仍有影響力領導下屆政府，黨魁貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）相信是其中一位繼任熱門。

假如貝東丹上台，將會是繼他信和胞妹英祿（Yingluck Shinawatra）後，第三位擔任總理的他信家族成員。

泰國政壇再度不穩，當地經濟亦未有起色。受到出口及消費者開支疲弱、家庭貸款高企，以及數以百萬計的小型企業無法獲得貸款，政府估計今年經濟只有2.7%增長，落後於東南亞區內其他國家。而泰國股市今年表現亦「跑輸」亞洲市場，至今已下挫大約17%。