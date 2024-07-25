潛逃緬北多年懸賞金最高20萬！三名通緝涉毒逃犯被押解回中國

近日，公安部與緬甸政府執法部門開展國際警務執法合作，在中國駐緬大使館的協助下，成功抓獲張安龍（男，42歲，湖北雲夢人）、馬文祥（男，37歲，雲南普洱人）、楊金梅（女，45歲，雲南臨滄人）等3名潛逃緬北地區多年的公開懸賞通緝重大涉毒逃犯。7月24日晚，緬方移交的3名重大涉毒逃犯被我公安機關成功押解回國。



2023年12月中國公安部決定對張安龍、曾小勇等10名藏匿在緬北地區涉毒逃犯進行公開懸賞通緝，張安龍、馬文祥、楊金梅三人都在其中，懸賞金額10萬到20萬，力爭早日緝拿歸案，堅決剷除長期危害中國社會穩定的境外「毒瘤」。

央視報道稱，此次行動是中緬兩國在禁毒領域開展國際執法合作取得的又一重大戰果。經查，張安龍、馬文祥、楊金梅均為跨國販毒網路骨幹成員且潛逃境外多年，大肆向我境內走私販運毒品，涉及湖南、湖北、雲南、廣西等地警方偵辦的多起重大毒品案件，涉案毒品數量達2000餘公斤。

2023年12月28日，公安部組織相關地方公安機關在充分查清掌握犯罪事實和證據的基礎上，決定對張安龍等10名重大涉毒逃犯進行公開懸賞通緝。今年7月，中緬禁毒部門開展國際執法合作，於7月9日將楊金梅抓獲，7月13日將張安龍、馬文祥抓獲。截至目前，公安機關公開懸賞通緝的10名緬北重大涉毒逃犯已有6名被抓獲歸案。

中國公安懸賞通緝10名緬北重大涉毒逃犯：堅決剷除境外「毒瘤」

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2020年以來，各地公安機關按照國家禁毒委、公安部「清源斷流」等行動部署要求，通過開展國際警務執法合作，對潛藏在境外特別是緬北地區向我境內大肆走私販賣毒品逃犯開展追捕行動，一大批涉毒逃犯被繩之以法，對境外販毒團夥形成了有力震懾。

公安機關正告心存幻想、潛逃境外的制販毒分子，要懸崖勒馬，儘快回國投案自首，爭取寬大處理。公安機關將進一步強化國際警務執法合作，持續推進境外追逃工作，全力追捕涉毒逃犯，堅決剷除毒品違法犯罪「毒瘤」，切實維護人民群眾生命健康和財產安全。