烏克蘭：在俄羅斯庫爾斯克設立人道走廊及緩衝區

烏克蘭說，軍隊在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區開闢人道走廊，以及緩衝地區。



路透社報道，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）8月14日說：「我們的軍隊計劃……開闢人道走廊，以便平民撤離，可朝往俄羅斯，也可朝烏克蘭撤離。」

烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）也說，烏軍正在庫爾斯克地區建立緩衝區，以防止莫斯科炮擊烏克蘭領土。「在庫爾斯克地區建立緩衝區是保護我們的邊境，免受敵對的炮擊。」

烏克蘭安全部門消息人士稱，​​烏克蘭在夜間對俄羅斯四個軍用機場進行最大規模的遠程無人機襲擊。

消息人士稱，此次襲擊針對俄羅斯的沃羅涅日（Voronezh）、庫爾斯克、薩瓦斯萊卡（Savasleyka）和鮑里索格列布斯克（Borisoglebsk）空軍基地，旨在破壞莫斯科使用戰機對烏克蘭實施滑翔炸彈襲擊的能力。

俄羅斯國防部早些時候稱，防空系統摧毀烏克蘭向庫爾斯克等多個地區發射的117架無人機和四枚戰術導彈。

本文獲《聯合早報》授權轉載

