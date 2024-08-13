烏克蘭攻俄羅斯　 州長對話普京直播被中斷：28村被佔12萬人出逃

俄羅斯庫爾斯克州代理地區州長告訴總統普京（Vladimir Putin），烏克蘭軍隊已經控制了這個邊境地區的28個村鎮，並導致其六分之一的人口逃離家園。



2024年8月11日，俄羅斯庫爾斯克州，一名男子站在因烏克蘭導彈襲擊被毀的建築旁。（Reuters）

庫爾斯克（Kursk）代理州長斯米爾諾夫（Alexey Smirnov）8月12日在電視直播的會議上對普京和俄羅斯最高安全會議說，12萬人已經離開家園，還有約6萬人在等待撤離。他還說，烏克蘭軍隊已經突入俄羅斯縱深至少12公里並控制了起碼40公里寬的邊境地帶，不過對其部隊所處位置「缺乏明確的了解」。

彭博社報道，州長對烏軍行動規模的坦率評估導致普京打斷了其發言並告訴他集中精力於「幫助人民」，將評估戰場局勢的工作留給軍方。接着，直播很快就結束了。

普京說，國防部的主要任務是「將敵人趕出我們的領土並與邊防單位共同確保國家邊界得到可靠保護」。

他承認戰鬥可能在俄羅斯進一步蔓延並對相鄰布良斯克（Bryansk）的州長說，當地現在平靜的局勢「並不意味着明天的情況也會一樣」。

普京還說，烏克蘭為了破壞俄羅斯的政治局勢穩定還會繼續發動襲擊。他稱，基輔當局正企圖阻止俄軍在烏克蘭東部的攻勢並「努力改善未來的談判地位」。

2024年8月12日，俄羅斯莫斯科，總統普京（Vladimir Putin）通過視像與安全官員和州長舉行會議。（Reuters）

此前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）首次公開承認烏軍攻佔了大片俄羅斯領土。烏軍首席指揮官說，已佔據俄方約1,000平方公里的土地。

澤連斯基8月12日在與軍方最高層召開會議後於Telegram上發布聲明，就「庫爾斯克的行動」發表評論。自一週前行動開始以來，澤連斯基此前未明確承認軍隊深入俄羅斯。

根據Telegram視頻中的評論，烏克蘭軍隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）說，行動仍在繼續，局勢仍然在「我們的控制之下」。

這是第二次世界大戰結束以來俄羅斯領土首次被外國軍隊攻佔。基輔的官員一直對他們行動目標守口如瓶。澤連斯基在10日晚的講話中說，武裝力量總司令瑟爾斯基就「將戰爭推進到侵略者的領土上」一直向其匯報進展。但他沒有透露細節。

圖為2024年8月11日，烏克蘭蘇梅州（Sumy），烏克蘭軍隊乘坐戰車前往俄羅斯邊境。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

