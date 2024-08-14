遭烏克蘭襲擊　俄羅斯別爾哥羅德州宣布進入區域緊急狀態

俄衛網8月14日報道，據別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladko）稱，俄羅斯邊境地區別爾哥羅德因烏克蘭軍隊襲擊宣布進入區域緊急狀態。



格拉德科夫在Telegram頻道發文稱：「別爾哥羅德州局勢仍然極其複雜和緊張，烏克蘭武裝部隊每天進行炮擊，造成房屋被毀、平民傷亡。因此，為了進一步保護人民，提供額外措施幫助受害者，我們從今天起宣布整個別爾哥羅德州進入區域緊急狀態，隨後向政府委員會提出申請，要求宣布聯邦緊急狀態。」

圖為2024年8月13日，俄羅斯別爾哥羅德，撤離人員抵達臨時庇護所。（Reuters）

烏克蘭武裝部隊近來每天都對俄羅斯邊境和中部地區的民用和基礎設施發動襲擊。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，由於烏克蘭炮擊別爾哥羅德居民區，俄羅斯被迫建立衛生區。

8月6日凌晨5時30分，多達1,000人的烏軍部隊發動進攻，目的是佔領庫爾斯克州的領土。俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）指出，烏軍繼續深入俄羅斯領土的行動已經被阻斷。

圖為2024 年8 月11日，俄羅斯庫爾斯克（Kursk）有該住宅樓被一枚被摧毀的烏克蘭導彈碎片擊中。（Kommersant Photo/Anatoliy Zhdanov via REUTERS）

俄庫爾斯克州、別爾哥羅德州、布良斯克州實行反恐行動制度，以保證居民安全。