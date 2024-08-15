中國重新提交倫敦新建大型使館計劃　駐英使館：雙方應相互支持

中國7月向英國倫敦Tower Hamlets自治市議會，重新提交新建大型使館的計劃。中國駐英大使館8月15日表示，為外交館舍建設提供支持和便利屬東道國的國際義務，中英都有在對方首都修建新館舍的需求，雙方應該相互支持。



路透社14日報道，Tower Hamlets自治市議會網站上的文件顯示，中國在英國新政府上台2週後，遞交一份新的規劃申請，要求在倫敦附近建造大使館。

中國駐英國大使館發言人2024年8月15日表示，中方2018年已購買倫敦王家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建大使館新館舍。圖為新大使館的擬建地。（Reuters）

文件提到，議會2022年12月以安全原因和影響居民為由拒絕建造申請，指有關決定毫無根據，亦缺少規劃政策的依據。

報道指，由於對網絡間諜和人權問題的影響，中國與時任英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）領導的政府關係緊張，因而錯過上訴期限。直到工黨上台後，中方才選擇重新提交申請。

圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

中國駐英使館發言人15日於記者會表示，中方2018年購買倫敦王家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，用以修建使館新館舍，並已獲得英國政府同意。

發言人強調，重新提交的使館新館舍規劃設計方案充分考慮英國建築規劃政策要求及各相關方意見，是一個高質量的方案。中國駐英使館承擔着促進兩國人民友誼和雙邊關係發展的重要職責，及早修建新館舍有利於使館更好履行上述職責。