英國外交大臣或訪華　中國外交部：對加強交往合作持積極開放態度

美媒引述消息稱英國外交大臣林德偉（David Lammy）計劃對中國進行國事訪問後，中國外交部8月7日表示，中方對加強雙邊交往合作始終持積極開放態度，希望在相互尊重、合作共贏基礎上推動中英關係取得新發展。



根據新華社，中國外交部發言人毛寧7日稱，前不久，中英兩國外長在老撾萬象舉行會見，中英都是聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，發展穩定互惠的中英關係符合兩國人民根本利益，也有利於雙方共同應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。

2024年7月24日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

毛寧說：「我們希望同英方在相互尊重、合作共贏的基礎上，推動中英關係取得新發展，更好造福兩國和世界。」

關於訪問，毛寧指，目前沒有可以提供的資訊。

2024年7月23日，英國倫敦，新任外交大臣林德偉（David Lammy）抵達唐寧街10號參加內閣會議。（Reuters）

彭博社6日稱：「林德偉在工黨新政府努力重建英國與北京關係框架內正考慮訪問中國的可能性。」消息人士對該社稱，林德偉的訪華日期尚未確定。