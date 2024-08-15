美國太空人滯留國際太空站逾2個月　NASA料月內決定返航時間

美國太空總署（NASA）官員當地時間8月14日說，他們至少還需要一週時間才能確定，2名美國太空人因為波音（Boeing）太空船問題還需在國際空間站再滯留多久。



NASA仍在分析推進器數據，但決定是使用波音公司的「星際客機」（Starliner）還是波音的競爭對手SpaceX的火箭系統「星艦」（Starship）迫在眉睫。

NASA副署長Ken Bowersox於14日在記者會上說，正在進一步分析返程飛行的安全性，預計將在下週末或8月26日那週作出最終決定。

彭博社15日報道，NASA於8日說，它正在與馬斯克（Elon Musk）的SpaceX合作研究在2025年2月將太空人帶回地球的計劃。NASA說，考慮到「星際客機」的可用資源數量以及即將到來的空間站交通安排，它必須在8月內就返航事宜作出決定。

2023年11月1日，英國布萊奇利（Bletchley），馬斯克（Elon Musk）出席英國首屆AI安全峰會。（Reuters）

新華社6月29日報道，首次載人試飛的「星際客機」飛船6月5日搭乘美國聯合發射聯盟（United Launch Alliance） 的「宇宙神5」型（Atlas V）火箭，從美國佛羅里達州卡納維拉爾角（Cape Canaveral）太空軍基地發射升空，將美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和威廉姆斯（Sunita Williams）送往國際空間站。

飛船6月6日飛抵國際空間站，原定6月14日脫離空間站返回地球，但由於出現推進器故障和氦氣泄漏等問題，返航時間一再推遲，太空人一直滯留在這個軌道實驗室裏。NASA官員說，主要問題在於推進系統，最大的擔憂是飛行器返航時能否成功脫離軌道。

2024年6月5日，美國波音「星際客機」（Starliner）在佛羅里達州發射升空。（Reuters）

美國太空網站6月18日報道，「星際客機」首次嘗試與國際空間站對接時，部份推進器一度失靈。飛船在執行任務期間還多次出現氦氣泄漏問題。

搭乘「星際客機」升空的兩名太空人一直在軌道上測試飛船的各種系統，地面團隊也在繼續分析數據，以更好地處理推進器故障和氦氣泄漏問題。

2024年4月25日，美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和威廉姆斯（Sunita Williams）在佛羅里達州進行飛行測試任務前合照。（Reuters）

法媒15日引述Ken Bowersox稱，太空人們正在「充分利用」他們在國際空間站的額外時間，他表示：「但我相信他們和我們其他人一樣，迫切地希望有個決定。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

