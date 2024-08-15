泰國執政黨：推舉他信幼女貝東丹出任新總理

泰國為泰黨提名黨主席、前總理他信之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為總理候選人。



《泰國民族報》報道，泰國憲法法院星期三（8月14日）罷免總理賽塔後，為泰黨執行委員會星期四（15日）上午召開會議，投票決定提名貝東丹為第31任總理候選人。

眾議院星期五（16日）將對為泰黨的提名進行投票表決。

為泰黨的另一個提名人選是前司法部長Chaikasem Nitisiri。報道引述為泰黨消息人士說，他信傾向於讓Chaikasem Nitisiri出任總理，因為後者曾在他面臨刑事案件時給予很大的幫助。

圖為泰國主要反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）領袖、前總理他信之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）5月15日舉行記者會。（Getty Images）

為泰黨消息人士稱，該黨星期四上午在國會召開了一次會議，希望議員們支持Chaikasem Nitisiri，但議員們最後卻選擇了貝東丹。貝東丹被認為是更年輕、更健康的候選人，而Chaikasem Nitisiri年逾古稀，據說有健康問題。

觀察人士則說，為泰黨議員擔心Chaikasem Nitisiri可能會再次面臨憲法法院對他誠信問題的裁決，因為他曾是下令撤銷針對前總理府部長比七（Pichit Chuenban）賄賂案的總檢察長。比七此前因違憲指控而遭解職。

此外，在為泰黨投票決定提名貝東丹接任總理之前，為泰黨的兩個重要聯盟夥伴，泰自豪黨和泰國民族統一黨，宣布忠於為泰黨領導的聯盟。兩黨表明，只要為泰黨的總理候選人不支持修改憲法中有關冒犯君主罪的第112條，他們就會在星期五投票支持對方。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

