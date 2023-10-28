泰國前首相他信幼女貝東丹當選為泰黨黨魁

泰國執政黨之一的為泰黨（Pheu Thai Party），選出前首相他信（Thaksin Shinawatra）幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為黨魁。



在為泰黨10月27日舉行的黨魁選舉中，中委以289張票贊成、一票棄權和零票反對的結果，支持貝東丹出任黨魁。

貝東丹在選後告訴黨員：「為泰黨的新領導層必須自我完善，帶領黨再次成為人民的首選政黨。」

37歲的貝東丹從政僅兩年，是為泰黨在5月泰國大選的代表人物之一，也是為泰黨的首相人選之一，但最後由另一人選賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）出任首相。為泰黨過去20年的多次大選一直是贏得最多議席的政黨，但在5月大選落後前進黨（Move Forward Party），成為國會第二大黨。

素可泰開放大學（Sukhothai Thammathirat Open University）政治學者育他邦指出，貝東丹出任黨魁沿襲為泰黨的「家族式管理」模式。

他說：「原本說要為為泰黨現代化而努力，但歸根結底，為泰黨的核心沒有改變。它屬於他信家族。」

不過，為泰黨副黨魁、副首相兼商務部長蓬探（Phumtham Wechayachai）為為泰黨的選舉結果辯護，稱貝東丹贏得黨的信任。「這不是因為她的姓氏。我們完全是根據資歷來選人的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

