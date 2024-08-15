向援烏慈善組織捐款數百元　俄美雙重國籍女遭判叛國罪囚12年

俄羅斯法院認定一名俄美雙國籍公民犯有叛國罪，判處她12年監禁。



路透社8月15日報道，俄羅斯法院8月15日對俄美雙國籍公民克卡列利娜（Kasenia Karelina）作出這一判決。她被指控向支持烏克蘭的慈善機構捐款，犯有叛國罪。

2024年8月15日，俄羅斯葉卡捷琳堡，卡列利娜出席法庭聆訊期間與律師交談。（Reuters）

據報道，卡列利娜是美國洛杉磯居民，在一家水療中心工作。她在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的非公開審判中認罪。

卡列利娜現年33歲，出生於俄羅斯，2012年通過勤工儉學項目移民美國，並於2021年獲得美國公民身份。2024年年初，她飛往俄羅斯葉卡捷琳堡探親時，被聯邦安全局安全部門人員逮捕。

法院說，調查人員發現，卡列利娜在2022年2月24日（即俄羅斯全面入侵烏克蘭首日）為支持一個烏克蘭組織轉移了資金，這些資金隨後被烏克蘭武裝部隊用於購買戰術藥品、裝備和彈藥。

卡列利娜的支持者說，她向名為「為烏克蘭團結一心」（Razom for Ukraine）的組織捐贈了51.80美元（約403.86港元），這是一家總部設在紐約的慈善機構，為烏克蘭的兒童和老人提供人道主義援助。該慈善機構否認向基輔提供任何軍事支持。

卡列利娜（Ksenia Karelina）2021年起成為美國公民。（Ksenia Karelina Facebook 圖片）

根據為卡列利娜創建的網站freeksenia報道，卡列利娜使用美國護照抵達俄羅斯時，俄當局對她進行了審訊，拿走了她的手機，並在她的銀行賬戶上發現了2022年向Razom for Ukraine捐贈的款項。

該網站說，在每週的強制報到期間，聯邦安全局對卡列利娜進行了長達兩小時的審訊，並禁止她離開葉卡捷琳堡。在即將返回洛杉磯的前三天，卡列利娜因「流氓行為」（hooliganism）指控被捕，並被關押了15天，而就在獲釋前，她又被控犯有叛國罪。

卡列利娜在美國的家人和朋友都說她不關心政治，並對她被捕感到震驚。她的男友8月告訴路透社記者，他一直在與美國國務院和美國駐莫斯科大使館聯繫，以確保卡列利娜獲釋。

2024年8月15日，俄羅斯葉卡捷琳堡，卡列利娜出席法庭聆訊，期間與律師交談。（Reuters）

卡列利娜的判決下達之前，俄美剛剛進行了一次重要的囚犯交換，俄方釋放了《華爾街日報》俄裔記者格什科維奇（Evan Gershkovich），以及前美國海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。卡列利娜不在交換名單上，她的律師說，她希望未來能被列入名單。

路透社報道指出，卡列利娜與格什科維奇和惠蘭的情況不同，她並未被華盛頓認定為「錯誤拘留」，而這一標籤可以為交換談判打開外交途徑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

