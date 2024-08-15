烏克蘭持續推進俄羅斯境內　別爾哥羅德州進入聯邦緊急狀態

烏克蘭持續跨境進攻俄羅斯，庫爾斯克州（Kursk）代理州長斯米爾諾夫（Alexey Smirnov）於8月14日宣布疏散格盧什科沃地區（Glushkovo）的居民。俄羅斯緊急狀態部15日表示，已宣布與庫爾斯克接壤的別爾哥羅德州（Belgorod）進入聯邦級緊急狀態。



圖為2024年8月13日，俄羅斯別爾哥羅德，撤離人員抵達臨時庇護所。（Reuters）

路透社15日報道，俄羅斯緊急狀態部長庫連科夫（Alexander Kurenkov）表示：「別爾哥羅德局勢持續緊張，烏克蘭武裝團體發動恐怖襲擊，破壞當地民房和基礎設施，造成民眾死傷。」

美媒同日報道，斯米爾諾夫在社交平台Telegram上表示，地區行動總部決定強制撤離整個格盧什科沃地區。他補充稱，疏散行動將由執法部門、軍方和地方政府官員協調。

2024年8月13日，在烏克蘭蘇梅州（Sumy）鄰近俄羅斯邊境附近，烏克蘭軍人乘坐軍事戴具。（Reuters）

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）14日表示，烏軍打算在俄羅斯庫爾斯克地區開闢人道走廊，以及緩衝地區。