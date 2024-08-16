美國大選｜拜登轉型「綠葉」　聯袂賀錦麗造勢拉票

美國總統拜登（Joe Biden）重新現身競選活動，面對苦樂參半的局面，即如何從爭取連任的候選人轉型成為自己副總統賀錦麗（Kalama Harris）的配角。



拜登退出競選並在華盛頓郊外的一次活動上宣布支持賀錦麗以來，8月15日是兩人首次同台。他們此行是宣傳拜登引以為傲的《冠病疫情後通脹削減法案》為民眾節省的處方藥開銷。

彭博社報道，拜登渴望幫助賀錦麗擊敗共和黨候選人特朗普（Donald Trump），但也需拿捏尺度，力求小心不要讓需要豎起自己招牌的繼承人站在自己的陰影下。

賀錦麗面臨着更艱巨的挑戰，既要小心翼翼地表現出對她所取代的老闆的忠誠，同時又得與他不受歡迎的政策拉開距離。至關重要的是，她要將過去四年取得的民望成就歸功於己，但又不能傷了不久前還在爭取拜登連任的選民感情。

兩位走上不同政治道路上的領導人之間私下的關係也使情況變得更加複雜。

拜登早前宣布放棄角逐連任美國總統後，8月15日與代替自己出選的副總統賀錦麗一同出席競選活動。（REUTERS）

在與特朗普的災難性辯論後，民主黨高層官員的抨擊深深刺痛了拜登。他煞費苦心地緩慢退出競選，凸顯出他在那幾周一直堅信自己仍然是擊敗共和黨挑戰者的最佳人選。這幾個星期來，拜登從全國性場合消失，在老家特拉華州（Delaware）休長假，也基本上避免了公開活動。

但前總統奧巴馬（Barack Obama）打消了他連任的念頭，也讓他嘗到了為一位總統長期服務而自己的政治能力卻得不到對方信任的痛苦。

本文獲《聯合早報》授權轉載

