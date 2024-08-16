石川佳純參拜供奉戰犯神社網民憤怒　福原愛微博刪光讚美好友帖文

巴黎奧運8月11日落下帷幕，各國運動員的交流仍為觀眾所關注，其中中國和日本乒乓球運動員之間的關係似乎出現變化。早田希娜、石川佳純、張本智和的言行引起中國網民不滿和批評，不少網民已取消追蹤他們的社交媒體賬號，當中也包括星級前運動員。



有中國網民稱，張本智和及石川佳純往巴黎參賽前，接受日本電視節目的邀請前往日本東鄉神社參拜。

這神社是為大日本帝國元帥海軍大將東鄉平八郎所建的紀念館。他是甲午戰爭、八國聯軍侵華以及日俄戰爭的戰犯。不少中國網民對張本智和及石川佳純的行為表達不滿和批評，認為他們不應參拜神社。

張本智和及和石川佳純被指賽前參拜東鄉神社。（微博）

不時在網上展示與石川佳純關係友好的日本前乒乓球運動員福原愛，曾讚她非常可愛，並說兩人經常一起逛街和吃飯。然而，隨着石川佳純參拜神社引起爭議，福原愛火速刪除讚美石川的帖文，看來試圖與她劃清界線。

日本前乒乓球運動員福原愛2天前才在微博讚揚她與石川佳純友誼深厚，稱讚石川佳純非常可愛，稱兩人經常一起逛街和吃飯。但隨着石川佳純參拜東鄉神社引發爭議，福原愛迅速讚美好友的帖文，似乎想與她劃清界線。（福原愛微博）

類似情況也發生在日本乒乓球一姐早田希娜身上。生於福岡縣北九州市戶畑區的她在巴黎奧運拿到一銀一銅，分別是女團銀牌和女單銅牌。她回到日本接受採訪時說，稱回到鹿兒島想去參觀麵包超人博物館和知覽特攻和平會館。

中國網民嚴厲批評她的言行，認爲她這樣是肯定日軍的侵華行為。網民其後發現，孫穎莎和樊振東已取消關注早田希娜。

生於福岡縣北九州市戶畑區的早田希娜，這一屆奧運拿到了一銀一銅，分別是女團銀牌和女單銅牌。(微博＠早田希娜)

位於日本南九州的「知覽特攻和平會館」收集約1.4萬份敢死隊員的遺物。當地曾是知覽空軍基地，是第二次大戰是數百位加入特別攻擊隊（｢神風特攻隊｣）的年輕男隊員最後一次出發的地點。

館方網站資料顯示，「知覽特攻和平會館」建於1975 年，為紀念隊員犧牲，同時藉此讓外界嘗試了解他們當年行動的動機，以及警醒世人有關戰爭的殘酷。

早田希娜曾開心和孫穎莎合影。（微博＠早田希娜）