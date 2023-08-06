福原愛終於露面　神情憔悴2度深鞠躬回應記者追問

桌球好手江宏傑7月底於東京舉行記者會，要求前妻福原愛履行並尊重日本司法判決，福原愛方則數度發聲明反駁。雙方的紛爭也引發日本與台灣民眾關注。日媒近日在記者會後，首度追蹤到福原愛的身影，她表情憔悴地二度鞠躬，勉強擠出三句話。



江宏傑7月27日在律師陪同下於東京舉行記者會，指控前妻福原愛涉「ABDUCTION（綁架）」行為，要求她履行並尊重日本司法判決。福原愛方則表示最終判決尚未出爐，江宏傑方現階段對外告知法院判斷，未免言之過早。他們同時指控江宏傑方對外公布片面的家庭糾紛，使福原愛受到抨擊，嚴重侵害人權。

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日媒《女性SEVEN》報導，江宏傑的記者會引發騷動後，首度追蹤到福原愛的身影。她的表情憔悴，朝記者深深一鞠躬。當被問起「有什麼想說的話嗎？」時，她好不容易才擠出「不好意思麻煩你特地跑一趟，但我無可奉告，只能說希望平安」。接著再次深深一鞠躬後離去。附近居民指出，看過福原愛用腳踏車接送同行者，還看過他們一起去超市，全程都用日文交談。

福原愛2021年遭日媒爆出疑似與「橫濱男」出軌後，宣布與江宏傑離婚。近日有日本媒體開始拿她和「雙重出軌」的廣末涼子做比較，認為兩人過去都塑造出「愛家」的形象，卻在婚姻期間疑似與小王爆出戀愛，引發外界反感，讓自己陷入不利的處境。

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