中微半導體遭列入黑名單　與美國防部對簿公堂

中微半導體設備（上海）股份有限公司宣布，就被列入黑名單正式起訴美國國防部。



據財聯社報道，中微8月16日宣布，已向美國法院正式提交訴狀，起訴美國國防部將公司列入中國軍事企業清單的決定。

中微說，自被列入中國軍事企業（China Military Companies，CMC）清單以來，中微公司竭盡所能積極地同美國國防部進行溝通、澄清事實，提供了充分的證據證明公司不符合CMC清單的認定標準，並要求美國國防部將中微公司從CMC清單中移除。

該公司說，遺憾的是，截至正式起訴之日，公司仍未如願，因此不得不採取法律途徑，請求法院要求美國國防部撤銷其錯誤決定，以消除誤解，維護中微的合法權益，並保障中微股東、客戶及合作夥伴的利益。

中微強調，公司一貫堅持合法、合規經營，嚴格遵守國內和國際法律法規，從未參與任何與軍事相關的活動。

美國國防部今年1月通報，擴增投資黑名單，長江存儲、上海禾賽科技、中微等逾10家中國企業入列。

中國外交部發言人汪文斌2月1日在例行記者會上回應美國國防部將中企列入軍方企業名單的提問時強調，敦促美方立即糾正上述歧視性做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。

中微2月4日發聲明稱，公司一貫堅持合法、合規經營，所有產品和服務均用於民用或商用。在違背客觀事實與缺乏事實依據的情況下，美國國防部將公司列入該清單是完全不合理的。公司將通過有效措施，充分證明公司不是涉軍企業。

本文獲《聯合早報》授權轉載

