TikTok促美國上訴法院推翻強制與字節跳動剝離法案

TikTok在8月15日向聯邦上訴法院表示，美國司法部錯誤陳述抖音海外版TikTok應用程式與中國的關係，敦促法院推翻一項要求中國字節跳動出售TikTok在美資產的法案。



TikTok指美司法部在此案中犯了事實錯誤。美司法部律師7月稱，TikTok應用程式允許中國政府收集美國人的數據並秘密操縱他們所看的內容，從而對美國構成國家安全風險。

TikTok在15日稱，毫無疑問，TikTok的內容推薦引擎和用戶數據會在美國保存，並放在由甲骨文操作的雲伺服器。此外，影響到美國用戶的內容審核決定，也會是在美國做出。

圖為路透社攝於2020年1月6日的設計圖片，一部智能手機顯示TikTok標誌。（Reuters）

有關法律由總統拜登4月24日簽署，規定字節跳動2025年1月19日前出售TikTok，否則將面臨頒禁。白宮稱出於國家安全考慮，希望看到中國公司不再持有TikTok，但不希望對它頒禁。

美上訴法院9月16日就此進行口頭辯論，TikTok最終會否在美被禁的命運，在臨近11月5日總統選舉舉行前數週再度成為熱門話題。

圖為路透社攝於2024年3月20日的設計圖片，相中美國國旗被置於TikTok標誌前方。（Reuters）

倘TikTok沒如期與字節跳動剝離、禁令真的實行，蘋果公司（Apple Inc.）和Google等應用程式商店將不再提供TikTok供用戶載，網頁寄存服務供應商也將被禁支援TikTok。