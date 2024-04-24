美國開始下手「硬搶」 TikTok恐將在劫難逃

當地時間4月23日，美國參議院通過一項涉TikTok的法案。該法案要求中國科技公司字節跳動剝離TikTok，否則該應用程序將被禁止在美國上架。眾議院已於上周六通過了該提案。拜登此前已經表示，如果涉TikTok法案提交到白宮，他將立即簽署法案。這意味着該法案有望很快成為法律。

那麼，TikTok在美國市場未來前景到底會怎樣？字節跳動的法律行動及來自中國政府方面的交涉能否幫助TikTok逃過一劫？從政治及人性的角度，當我們把TikTok置換為華為，這兩個問題的答案已經不難預知，有兩點可以支撐這個結論：

第一，TikTok在美國有1.7億用戶，而且大部分是青少年，是未來美國網路社交媒體的主力使用人群，這對美國的社交媒體平台如Facebook、Instagram、Twitter、LinkedIn和Snapchat等在商業層面形成了巨大競爭壓力，就算沒有政治和選舉因素考量，美國政府及TikTok在美國的那些競爭對手們，會允許這種情況發生？

不要忘了美國政府是怎麼對待華為的。因為華為在全產業鏈領域對美國企業造成巨大競爭壓力，過去幾年，美國政府和華為在美國的晶片和終端競爭對手們上下其手，對華為無所不用其極，施出了一輪又一輪制裁措施，斷絕了華為的高端晶片供應，將華為趕出了美國市場，甚至以違反禁令為理由抓捕了孟晚舟。

對美國政府及其國內的社交媒體巨頭而言，TikTok就是另一個華為。一個以短視頻為展現形式、以算法為競爭力，像華為一樣在市場拓展與網路應用領域對美國競爭對手形成全方位碾壓的中國網路社交媒體巨頭。出於商業競爭考慮，就算沒有其它諸如政治意識形態的考慮，美國怎麼可能允許TikTok在美國攻城略地？

任正非在孟晚舟被扣押後接受媒體採訪時談到，這次磨難對女兒來說是人生難得的機會。

以美國在維護自身商業與霸權地位時無所不用其極的手法，坦率說，以法律的手段強行要求字節跳動與美國TikTok剝離已經算是比較「克制」了，如果TikTok繼續在全球市場展現出強大競爭力，美國政府會不會施出更強硬險惡的招數還真難說。

第二，中國有句老話，「不怕賊偷就怕賊惦記」，TikTok已經被美國政府和參眾兩院惦記上了，這就是它最大的危險。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

千萬不要相信特朗普說不應該關掉TikTok的鬼話（他認為facebook更應該被關），他那是偷換概念的選舉語言，傻瓜才相信他真的反對對TikTok下手，他反對下手主要因為那是拜登政府提出來的，是為了反對而反對。特朗普團隊很清楚兩黨在TikTok一案上的立法初衷。他們是要把TikTok搶到美國人手裏，不是要毀滅TikTok，毀滅只是在搶不到手後的兜底手段。

事實上，特朗普在任的時候，就曾經對TikTok下過手，後來因為大選敗選半途而廢，才換成拜登接着下手。在這個問題上，拜登和特朗普並無多大差別。

在拜登上任的前期日程中，有其它比處理TikTok更重要的事情，比如鞏固與盟友的聯盟關係，對中國進行晶片、AI、量子計算等高科技封殺，在台灣問題上與中國設立護欄等。在這些問題處理得差不多之後，大選到了，TikTok作為一個風頭正勁的中國公司，不論是為選舉考量，還是為了打壓中國網路企業的競爭力，都必然會進入民主黨和拜登的視線。

當你看到從特朗普到拜登，兩黨兩屆政府接連對TikTok下手，應該就知道華盛頓現在對TikTok的「賊心」了。這次國會通過的法案將剝離TikTok的期限從165天延長到270天，如果總統確定出售取得進展，白宮還可以行使將期限延長90天的權力，這使得字節跳動出售TikTok的最長期限被延長到一年。不過時間在這個案件上根本不重要。

美國大選2024：美國民主黨總統參選人、現任總統拜登（Joe Biden）競選團隊2024年2月11日在TikTok（抖音海外版）開設帳戶，爭取年輕選民支持。圖為拜登團隊首則TikTok影片截圖。（TikTok @bidenhq）

就算這次美國兩黨因為法律程序問題或其它什麼原因搶不下TikTok，下一次也一定會找機會再搞。當對中美政治及人性有一定了解，就不會像一些法律界人士那樣樂觀，從政治與人性的層面，才能抓住這件事的本質，預知它的結論。

托克維爾說，「在美國所有問題最後都會成為法律問題」，他其實只看到了事情的表象，沒看到事情的本質，即便在美國，法律的背後也是政治，甚至法律本身就是政治的另一種體現形式。

美國現在從上到下，從共和黨到民主黨，從政界到商界，都把中國當作最危險的競爭對手，一個遠比俄羅斯更危險更具威脅的對手，這種情況下，TikTok作為一家中國網路頭部公司，被跨黨派視為商業勁敵與國安威脅，扣上各種帽子、通過立法硬搶，一點都不奇怪。