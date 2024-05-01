相比起在美國的TikTok，Tesla很幸運

4月28日，國務院總理李強在釣魚台國賓館會見了美國特斯拉（Tesla）公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）。同一天，Tesla上海超級工廠生產的車型被官方宣佈全部符合中國所規定的四項安全要求，成為了唯一一家達到這一合規標準的外資車企。「唯一一家符合標準的外資車企」的名頭或許還不足以為Tesla帶來更大的市場優勢，但其背後所隱含的意義卻不同以往：Tesla擁有了進入中國各地機關單位、央企國企等機構的「通行證」，更是中國數據治理體系對外展示的一張名片。



這一消息為馬斯克的此次中國之行增添了更為特殊的意義，與他第一次來中國時的無功而返相比，簡直是天壤之別。第一次來華時，馬斯克曾開門見山地提出了Tesla想要在華髮展的建議，包括讓Tesla的充電樁進入中國，給予Tesla不同於燃油車的關稅。這一提案自然是不了了之。當時的馬斯克是否能預料到，就在短短幾年間，中國會成為Tesla全球最大的生產中心和第二大市場？Tesla在中國的成功，也為我們帶了數據流動如何與安全並存的破題之解。

01. 數據流動與安全治理的破題之解：以開放促發展

中國對Tesla態度的轉變，可不僅僅是對其「數據安全達標」的「獎勵」，同時反應出的是中國國內數據治理體系構建的快速發展。正如在《新質生產力：中國經濟發展新動能》中提到的那樣：「這一轉變不僅標誌着我們進入了一個全新的經濟發展階段，而且對傳統的經濟理論和實踐提出了挑戰，要求我們重新審視數據的角色和價值。」

2024年4月28日，中國國務院總理李強會見美國電動車生產商Tesla（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）。李強稱，Tesla在中國的發展堪稱中美經貿合作的成功典範。（央視新聞聯播畫面截圖）

從規範數據跨境流動，到加強對特定企業數據細緻入微的管理，都彰顯了中國在這一領域的決心與行動力。就拿汽車行業來說，中國相關部門就車輛數據安全陸續出台了多項政策措施。2021年8月，國家網信部等五部門聯合發布《汽車數據安全管理若干規定（試行）》，規範汽車數據處理活動，促進汽車數據合理開發利用；2022年10月，工信部發布《道路機動車輛生產准入許可管理條例（徵求意見稿）》，其中明確，智能網聯汽車生產企業在產品銷售、使用等過程中收集和產生的個人訊息和重要數據，應當依法在境內存儲。

但如果上述政策措施僅限於在國內汽車行業中實行，其影響範圍相對有限且意義僅侷限於國家內部。只有當這些規定開始對外資車企產生實際影響時，對全球範圍內的深遠意義才會逐漸凸顯出來。正如Tesla創始人馬斯克與中方代表的會面所暗示的，這種高規格的互動，不僅僅是商業合作的象徵，更是中國數據治理導向性與開放性融合的生動體現。中國正通過這種高層級的溝通，為跨國企業在華經營提供了一個清晰的信號：在確保數據安全的前提下，歡迎並支持外資企業參與到中國蓬勃發展的數字經濟中來。

2023年5月31日，Tesla（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在離開中國北京一家酒店時乘坐Tesla汽車。（Reuters）

然而，數據流動的便捷性與安全性之間似乎形成了一種難以調和的矛盾。在《新質生產力：中國經濟發展新動能》一書中提到：「通過提高生產效率、促進產品和服務創新以及優化資源分配，數據驅動的經濟活動逐漸成為推動全球經濟增長的關鍵因素。」可見，通過數據的自由傳輸，不僅便於分享訊息，對促進經濟發展和科技進步的影響更為重要。

但與此同時，人們又擔心數據泄露等安全問題對個人隱私、企業利益乃至國家安全造成威脅。為了確保國家安全，一些國家採取了「一刀切」的政策，認為數據流動與安全性無法共存。這種數據流動與安全性的悖論，在前段時間美國頒佈的「Tik Tok禁令」中體現的淋漓盡致。

與美國對TikTok採取的限制措施相比，Tesla的成功則映射出中國在數據治理上的開放與包容姿態。在全球地緣政治緊張、安全擔憂加劇的背景下，中國並沒有採取閉關鎖國的態度，而是為外國企業提供了證明自身安全合規的機會，展示了就事論事解決問題的原則，不因國別差異而設限。這不僅標誌着中國在數據安全治理領域的成熟與開放，實際上也成為了中國數據治理體系轉變的標誌性案例，更為全球範圍內處理數據安全問題提供了一個積極的合作範式。

TikTok行政總裁周受資2023年3月23日出席美國眾議院聽證會接受連番嚴厲質詢。（Reuters）

02. 解放和發展數據生產力：充分利用Tesla的「鯰魚效應」

中國與Tesla成功的合作範式，充分展示了中國在數據治理領域裏程碑式的合規實踐。典型表現為在釋放數據生產力以驅動產業革新中形成的強勁力量，讓中國在確保數據安全與開放合作之間找到了微妙的平衡。中國通過高標準的合規要求，進一步為數據的有序流動和有效利用開闢了道路，進而解放和發展了數據作為新型生產力的潛能。

這一潛能在產業領域中的具體實踐則表現為在Tesla的帶動下，中國新能源汽車產業的生態鏈被徹底激活。Tesla如同一條活躍的「大鯰魚」，攪動了整個市場，促使中國新能源汽車企業加快技術革新的步伐，提升數據管理的能力，確保在全球市場上提供合規且具備競爭力的產品和服務。值得一提的是，比亞迪、理想等本土品牌與Tesla一同獲得了官方的數據合規認可，這充分展示了中國企業在面對國際標準和挑戰時，不僅能夠迅速適應，更能夠展現出卓越的超越能力。

2023年2月4日，參觀者在中國北京的Tesla陳列室內查看一輛特斯拉Model 3。（Reuters）

而面對Tesla帶來的技術挑戰與市場壓力，國內產業鏈上下游的協同升級也不容忽視。汽車製造商、零部件供應商、軟件開發商以及數據服務商不得不加速技術創新，提升產品質量與服務標準。例如，寧德時代作為國內領先的動力電池供應商，在Tesla的帶動下，不僅加大了對高能量密度電池的研發投入，還強化了供應鏈管理，確保原材料來源的可持續性和安全性，以符合國際上日益嚴格的數據安全法規。

同時，眾多本土軟件開發商開始聚焦智能駕駛系統和車聯網解決方案，力求在數據加密、隱私保護等方面達到國際領先水平，如百度Apollo平台的快速發展，正是對這一趨勢的積極響應。

這些上下游企業的共同努力，不僅提升了自身在全球價值鏈中的位置，還共同塑造了中國汽車行業在數據安全與技術創新方面的國際形象。中國品牌汽車在國際市場上的認可度因此顯著增強，諸如蔚來、小鵬等新勢力車企成功出海，進一步驗證了「鯰魚效應」下產業鏈協同升級對中國汽車工業國際競爭力的積極推動作用。

03. 未來發展前景：構建全球數據安全新秩序

中國在數據治理上的探索，正逐步打破地緣政治的侷限，用實際行動證明開放合作才是解決全球性問題的正道。Tesla案例的成功，是中國數據治理體系靈活性與原則性並存的明證。一方面，它要求所有在華企業，無論內外資，均需遵守嚴格的數據安全規定，體現了中國對數據主權的堅守；另一方面，它又展現出中國對創新和發展的渴求，通過引入『Tesla們』這樣的全球領軍企業，激發國內市場的活力，推動本土企業加速創新，邁向國際舞台。

本文轉載自「科工力量」

