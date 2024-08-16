泰國國會表決通過他信幼女貝東丹接任新總理　史上最年輕上台執政

泰國國會執政聯盟8月16日通過提名為泰黨（Pheu Thai）主席、前總理他信（Thaksin Shinawatra）之女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）為總理候選人，眾議院之後表決通過提名，令她成為當地史上第二位女總理。



泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）14日遭憲法法院罷免職務後，外界猜測繼任人選誰屬。《曼谷郵報》16日報道，執政聯盟主要人物14日晚上曾在他信家中聚首，當時他們推舉75歲的前司法部長Chaikasem Nitisiri為下屆總理人選。

他信幼女貝東丹（中）2024年8月15日召開記者會表示，準備好為國家服務（Reuters）

不過當地傳媒15日指，聯盟內多名成員及為泰黨國會議員都反對Chaikasem Nitisiri的提名，為泰黨執行委員會同日下午決定提名貝東丹。

泰國眾議院16日早上開會，並表決下任總理提名。根據規定，議會493個議席中，總理任命會透過簡單多數制，需要獲至少249票才當選。

假如37歲的貝東丹的提名獲通過，她將會成為當地史上最年輕的總理，亦是繼他信和英祿（Yingluck Shinawatra）後，第三位出任總理的他信家族成員。而他信的妹夫頌猜（Somchai Wongsawat）亦曾在2008年短暫執政。