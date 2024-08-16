日本天氣｜強颱風安比吹襲料深夜最接近關東　東京迪士尼提早關門

撰文：成依華
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熱帶氣旋安比（Ampil）繼續吹襲日本，8月16日下午在東京八丈島東北海面向北移動，氣象廳已把安比升格為強烈颱風。除了海陸空交通大受颱風影響，大量商店暫時停業，東京迪士尼16日下午提早關門。關東地區增至2400戶停電，預料安比會在16日深夜最接近關東。

圖為2024年8月16日在東京一個火車站內，因颱風影響，新幹線東京至名古屋段停駛（Reuters）

日本放送協會（NHK）報道，安比8月16日下午3時在東京八丈島東北160公里海面以每小時15公里速度向北移動，千葉縣將進入暴風圈。

報道指，受颱風帶來的潮濕氣流影響，16日局部地區可能出現伴隨雷電的強降雨，關東地區可能有大暴雨。預計截至8月17日中午的24小時降雨量，關東甲信地區最多會達到250毫米；東北地區太平洋一側200毫米；東北地區日本海一側100毫米。

日本氣象廳2024年8月16日發布的強颱風安比路徑預測圖（氣象廳網站截圖）

氣象廳呼籲民眾嚴加防範強風、大浪、地質災害、河流泛濫，在關東地區還需警惕風暴潮。

受風暴影響，東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋16日提早在日本時間下午3時閉園。大量商店也暫時停業，據日媒報道，此包括大型商店如崇光百貨千葉店、4家三越伊勢丹百貨、4家伊藤洋華堂超級市場等，丸龜製麵暫時關閉關東地區約200家門市，漢堡王的關東地區分店也會停業。

當地交通同樣受到安比迫近的影響而出現停駛或延誤的情況，其中東海道新幹線來往東京至名古屋的服務全日停駛，名古屋至新大阪的路段則只有「回音」（Kodama，こだま）號列車以每小時2班左右運作，並取消駛入山陽新幹線。

JR東海指，17日的服務可能受到檢查設備影響，導致由首班車起的列車部份需要取得或大規模延誤，以及突然停駛的可能。

至於JR東日本的東北、上越、山形新幹線列車由16日早上11時起部份停駛；而千葉縣的在來線就會有部份路線暫停服務。東京地下鐵東西線來往東陽町至西船橋站的架空路段由16日早上10時半到晚間停駛，其餘路段則會減少班次。

日本航空、全日空16日有超過600班在羽田和成田機場升降的航班取消，包括16日下午6時55分由成田機場飛往香港的NH811航班。

香港多間航空公司也宣布取消16日多個往來日本的航班，航空公司呼籲旅客出發前留意最新的航班情況。

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