印尼候任總統：上台後繼續建設新都　料4至5年內發揮功能

印尼候任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）承諾「繼續，可能的話完成」新首都的建設。他預計，新都四到五年內就能發揮運作功能。



普拉博沃這番話消除了近期圍繞他就任後會否繼續建設新都所出現的不確定性。印尼媒體報道，他週一（8月12日）在位於東加里曼丹省的新都努山塔拉（Nusantara）說，他意識到興建新首都會是「漫長和艱難」的工程。如果能做到，他的目標是完成現任總統佐科維多多（Joko Widodo）開啟的這項工程。

「我相信佐科總統擔起了歷史性的角色。他發起了這個項目，我在最低程度上會延續項目發展，可能的話把它完成。」

佐科週一在新都首次召開全體內閣會議，34名內閣成員幾乎全員到齊。會上討論了新都建設、現任政府的表現，以及接下來一年的工作事項，包括新舊政府交接。

近來，新都工程進度滯後，外國投資者也採取觀望態度。即將在10月卸任的佐科過去幾個月頻密視察，並推出利好政策，希望在卸任前能「有幾多起幾多」。

當局直播了佐科在內閣會議上的開場白。他說，新都標誌着印尼的歷史新篇章。「努山塔拉是一塊畫布，讓我們能在上面刻畫未來。不是每個國家都有機會、有能力從零開始建設新首都。」

印尼總統佐科維多多8月12日在新都努山塔拉首次召開內閣會議。（Antara Foto/Sigid Kurniawan/via REUTERS）

他強調，推動遷都是為了實現更平等的經濟發展，把經濟活動分佈到爪哇島以外的地區。爪哇島的經濟活動佔印尼國內生產總值（GDP）的58％。

佐科說，新都將推動東加里曼丹省，尤其是峇里巴板市（Balikpapan）和北佩納揚巴塞爾縣（Penajam Paser Utara）的經濟增長。他也對外資注入和普拉博沃繼續推動項目表示有信心。

印尼週六（17日）迎來獨立日，佐科本來計劃在這天正式遷都至努山塔拉。建設進度一再拖延後，佐科表示不會在新都的準備工作還沒做好時就頒布遷都政令。政令頒布的時間得視建造進度而定，可以是在10月之前或之後。

研究印尼新都工程的新加坡南洋理工大學社會科學院副教授蘇菲卡（Sulfikar Amir）接受《聯合早報》訪問時說，印尼遷都計劃從概念上和巴西1960年將首都從里約熱內盧（Rio de Janeiro）遷至巴西利亞（Brasília）相同，但比巴西的遷都工作規模更大、成本更昂貴，對人民和環境的影響也更大。

圖為2024年1月26日，印尼國防部長兼總統候選人普拉博沃（Prabowo Subianto）在印尼雅加達出席競選集會後向支持者致敬。（Reuters）

蘇菲卡指出，努山塔拉的規劃過程太倉促，缺乏公共諮詢和民眾參與，「整個過程的用意是達到佐科的目標，在他卸任前建起一座新首都」。

「如果佐科從一開始就沒有打算在8月啟用新首都，工程延誤不會成為問題。如今進度落後，給外界形成的印象是，這個項目比佐科預期中更充滿挑戰。」

蘇菲卡也說，普拉博沃接任後會不會頒布遷都政令目前還說不準，因為普拉博沃也意識到其中的後果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

