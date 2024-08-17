加沙停火談判結束　拜登稱有進展　美國務卿將晤以色列總理

在卡塔爾（Qatar）首都多哈（Doha）舉行、歷時2天的新一輪加沙停火談判8月16日結束，參與斡旋的美國、卡塔爾同埃及發聯合聲明，形容會談有建設性、認真及氣氛積極。他們向以色列及哈馬斯提出旨在縮窄雙方意見分歧的建議，並準備下週再在埃及首都開羅舉行會談，尋求推進協議。



有華府官員形容，今輪談判是近幾個月以來最具效率的一次，在多項議題上都取得進展。美國總統拜登（Joe Biden）指，目前雖仍未達成協議，但對前景感到樂觀，認為較以往任何時候都更接近達成停火協議。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）稍後將出訪以色列，尋求推進停火協議，預料19日會與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。內塔尼亞胡的辦公室發表聲明，感謝調停方的努力，希望他們施壓，令哈馬斯接受停火協議。

據路透社報道，以色列堅持只有全面摧毀哈馬斯，才有可能實現和平。

2024年8月15日，以色列特拉維夫，以色列人質的家屬舉著「送他們回家」的標語，在新一輪加沙停火談判期間遊行。（Reuters）

哈馬斯則表示，他們只接受永久停火，不會接受臨時停火。

哈馬斯同時指，最新的提議與他們上一次原則上同意的方案有很大分歧，暗示不願意接受。

據路透社報道，其他談判障礙包括停火協議執行細節的先後順序、與以色列人質一起釋放的巴勒斯坦囚犯的數量和身份、對加沙接壤埃及邊境的控制以及巴勒斯坦人是否可以在加沙境內自由行動等。