英國外遊旺季恰逢工潮　希斯路機場數百邊境部隊成員擬8月底罷工

英國最繁忙的希思路機場（Heathrow Airport）的邊境部隊（UK Border Force）人員計劃於8月31日起至9月3日，進行為期4天的罷工。這段時間屬於出遊高峰期，料有數以十萬計出外度假的旅客受到影響。



路透社17日報道，英國公共和商業服務工會（Public and Commercial Services Union，PCS）表示，工會650名會員將會從本月31日起進行為期4天的罷工，隨後將進行超過兩星期的工業行動。

這次罷工恰逢英國學校暑假結束，通常是希斯路機場一年最繁忙的時間。

PCS表示，工會會員將遵守規則，拒絕加班，直到9月22日。此舉是對英國內政部之前更改他們的輪班制度作出回應。

PCS秘書長Fran Heathcote在一份聲明中表示：「我們知道罷工行動可能會對夏季結束，使用希思路機場的旅客造成嚴重不便，但如果雇主願意聆聽我們會員的顧慮，罷工是可以避免的」。

2024年5月7日倫敦希斯路機場邊檢系統出現技術故障，大批旅客排隊輪候過關（Reuters）

負責管理邊檢工作人員的英國內政部發言人表示，政府致力繼續與工會談判以解決爭端。

發言人表示，如果無法達成協議，政府已制定計劃盡量減少對旅客帶來的不便，但敦促旅客在出發前查看航空公司的最新通知。