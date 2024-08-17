越共總書記蘇林明起訪華3天 料聚焦中越鐵路聯繫
越共新任總書記、國家主席蘇林（To Lam）8月18正式訪問中國3天，是他8月初成為越南最高領導人後首次出訪。中越尋求加強貿易之際，強化鐵路聯繫預計將是兩國最高層會見的重要議程之一。
67歲的蘇林是在8月3日獲推舉為越共總書記，接替7月中去世的阮富仲。
中國外交部星期四（8月15日）以發言人答記者問的形式發聲明，宣佈布林將從8月18日至20日到中國進行國事訪問，期間將同中共總書記、中國國家主席習近平舉行會談，還將分別同總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧舉行會見。
中國外交部聲明稱，蘇林就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視，中方期待通過此訪深化中越命運共同體建設。
具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」星期五（8月16日）發文稱，中越關係有過風風雨雨，現在應該是最好時期。2023年，兩國宣布要構建具有戰略意義的中越命運共同體；就任越共一把手後，蘇林第一次出訪就來到中國，肯定更有助於深化兩國命運共同體的建設。
文章也稱，這次中越北京會晤將是兩國關係史上一個承前啟後、繼往開來的標誌性重要事件。
越南外長裴青山則發表聲明說，蘇林訪華之行的重點在於落實已簽署的協議，並取得新的實質性合作成果，尤其在鐵路連接等越中共同關心的領域。
在中美貿易關係緊張的背景下，越來越多中國製造商將部分出口導向型業務遷往越南，無縫鐵路連接也日益被視為供應鏈的關鍵。因中越鐵路軌距不同，目前往來兩國的乘客和貨物須在中越邊境換車。
習近平2023年12月訪越期間，為越南鐵路升級改造提供補助和貸款，兩國並簽署兩項合作備忘錄促進鐵路合作。
中國駐越南大使熊波本週向越南媒體透露，中越正加快推進3條鐵路規劃：升級改造從老街經河內至港口城市海防，以及從諒山至河內的既有鐵路；同時也建設從芒街至海防的第三條沿海鐵路。
路透社16日引述越南官員說，預計蘇林訪華期間將達成新的協議，包括鐵路、其他投資和農產品貿易。
新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝接受《聯合早報》採訪時分析，儘管中越因歷史問題及尚未解決的海洋領土爭端，相互之間始終存有猜疑，但北京和河內整體關係仍舊相當強勁堅實。蘇林首次出訪選擇中國是意料中事，釋放越南新的最高層希望與中國維持密切聯繫的明確訊號。
駱明輝分析，在經歷一波領導層動盪和備受矚目的貪腐醜聞後，越南目前需要專注提振國內經濟鞏固民眾支持，通過實現經濟績效回擊批評聲，而河內要做到這點就需要北京。
越南海關數據顯示，中國是越南最大貿易夥伴，2024年前7個月雙邊貿易額同比增長25％至1120億美元。駱明輝認為，越南最高層目前可能希望利用中國資金和技術建造鐵路網絡，確保中國繼續是越南最大貿易夥伴，也加強鐵路互聯互通、人員商品流動，並分別與北向的中歐及南向的新馬泰等貿易網絡進一步接軌。
另一方面，蘇林訪華後據傳下月將前往美國出席聯合國大會，並可能與美國總統拜登會面。駱明輝指出，蘇林如果在訪華後接着訪美，意味着越南新的最高層繼續奉行平衡外交，並非常刻意地加強與美國的關係分散風險，但預計不會像菲律賓那樣過度靠向美國。
本文獲《聯合早報》授權轉載