越共總書記蘇林明起訪華3天　料聚焦中越鐵路聯繫

越共新任總書記、國家主席蘇林（To Lam）8月18正式訪問中國3天，是他8月初成為越南最高領導人後首次出訪。中越尋求加強貿易之際，強化鐵路聯繫預計將是兩國最高層會見的重要議程之一。



67歲的蘇林是在8月3日獲推舉為越共總書記，接替7月中去世的阮富仲。

中國外交部星期四（8月15日）以發言人答記者問的形式發聲明，宣佈布林將從8月18日至20日到中國進行國事訪問，期間將同中共總書記、中國國家主席習近平舉行會談，還將分別同總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧舉行會見。

中國外交部聲明稱，蘇林就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視，中方期待通過此訪深化中越命運共同體建設。

具有中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」星期五（8月16日）發文稱，中越關係有過風風雨雨，現在應該是最好時期。2023年，兩國宣布要構建具有戰略意義的中越命運共同體；就任越共一把手後，蘇林第一次出訪就來到中國，肯定更有助於深化兩國命運共同體的建設。

2023年12月13日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在河內主席府同時任越南國家主席武文賞舉行會談。（新華社）

文章也稱，這次中越北京會晤將是兩國關係史上一個承前啟後、繼往開來的標誌性重要事件。

越南外長裴青山則發表聲明說，蘇林訪華之行的重點在於落實已簽署的協議，並取得新的實質性合作成果，尤其在鐵路連接等越中共同關心的領域。

在中美貿易關係緊張的背景下，越來越多中國製造商將部分出口導向型業務遷往越南，無縫鐵路連接也日益被視為供應鏈的關鍵。因中越鐵路軌距不同，目前往來兩國的乘客和貨物須在中越邊境換車。

2024年6月26日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會晤越南總理范明政。（新華社）

習近平2023年12月訪越期間，為越南鐵路升級改造提供補助和貸款，兩國並簽署兩項合作備忘錄促進鐵路合作。

中國駐越南大使熊波本週向越南媒體透露，中越正加快推進3條鐵路規劃：升級改造從老街經河內至港口城市海防，以及從諒山至河內的既有鐵路；同時也建設從芒街至海防的第三條沿海鐵路。

路透社16日引述越南官員說，預計蘇林訪華期間將達成新的協議，包括鐵路、其他投資和農產品貿易。

2023年12月13日下午，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛在河內同越共中央總書記阮富仲夫婦共同會見中越兩國青年和友好人士代表。這是習近平發表題為《賡續傳統友誼，開創中越命運共同體建設新征程》的重要講話。（新華社）

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝接受《聯合早報》採訪時分析，儘管中越因歷史問題及尚未解決的海洋領土爭端，相互之間始終存有猜疑，但北京和河內整體關係仍舊相當強勁堅實。蘇林首次出訪選擇中國是意料中事，釋放越南新的最高層希望與中國維持密切聯繫的明確訊號。

駱明輝分析，在經歷一波領導層動盪和備受矚目的貪腐醜聞後，越南目前需要專注提振國內經濟鞏固民眾支持，通過實現經濟績效回擊批評聲，而河內要做到這點就需要北京。

圖為越南國家主席​​蘇林2024年6月20日在位於河內的總統府與俄羅斯總統普京（不在圖中）舉行的新聞發布會。（Reuters）

越南海關數據顯示，中國是越南最大貿易夥伴，2024年前7個月雙邊貿易額同比增長25％至1120億美元。駱明輝認為，越南最高層目前可能希望利用中國資金和技術建造鐵路網絡，確保中國繼續是越南最大貿易夥伴，也加強鐵路互聯互通、人員商品流動，並分別與北向的中歐及南向的新馬泰等貿易網絡進一步接軌。

另一方面，蘇林訪華後據傳下月將前往美國出席聯合國大會，並可能與美國總統拜登會面。駱明輝指出，蘇林如果在訪華後接着訪美，意味着越南新的最高層繼續奉行平衡外交，並非常刻意地加強與美國的關係分散風險，但預計不會像菲律賓那樣過度靠向美國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

