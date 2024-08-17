加沙停火談判｜哈馬斯缺席　指結果「貨不對辦」　拒接受新條件

埃及、卡塔爾和美國發表聯合聲明稱，美國星期五（8月16日）提出了一個停火提案，該提案以一種允許快速實施協議的方式彌合了以哈雙方之間剩餘的分歧，符合總統拜登（Joe Biden）5月31日提出的協議原則。



路透社報道，聲明還說：「調解員將在未來幾天繼續就加沙停火提案實施的細節展開工作，包括與加沙人質和巴勒斯坦囚犯有關的問題……高級官員將在下週舉行會議，希望根據星期五確定的條款達成協議。」

哈馬斯高級官員表明，哈馬斯拒絕接受加沙協議中的「新條件」。「已收到的有關多哈停火談判結果的簡報，與7月2日達成的協議並不相符。」

知情人士透露，以色列的「新條件」包括將軍隊留在與埃及接壤的加沙地帶，而哈馬斯則要求「完全停火，從加沙地帶完全撤軍，流離失所者正常返回，並達成不受限制的交換協議」。

2024年8月15日，在新一輪加沙停火談判進行之際，以色列特拉維夫的示威者舉起旗幟和標語遊行，要求讓那些在2023年10月7日哈馬斯越界突襲中被俘的人質獲釋。（Reuters）

此外，一名以色列官員稱，美國務卿布林肯（Antony Blinken）預計將在下星期一（19日）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）會面，並參與停火談判。

以哈談判星期五繼續在卡塔爾首都多哈進行，英法兩國外交部長到以色列和巴勒斯坦斡旋，希望可以促成以哈達成停火協議。新一輪談判星期四（15日）開始，哈馬斯沒有參與這輪談判。儘管如此，美國匿名官員透露，這次談判是建設性的。

2024年8月5日，黎巴嫩西頓（Sidon）有示威活動，示威者手持已故哈馬斯領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）和已故黎巴嫩真主黨最高指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）的照片上街。（Reuters）

在哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）和黎巴嫩真主黨指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）遭襲身亡後，伊朗和真主黨誓言要為兩人復仇。這一事件對加沙地帶停火談判造成重大衝擊，並給地區安全局勢帶來更多變數。

在以色列國內，民調顯示多數以色列民眾要求停止衝突。但分析指出，以總理不顧民意繼續戰爭，是為了維持執政聯盟內部極右翼勢力對他的支持，因為極右翼威脅一旦結束軍事行動就退出聯合政府，這將導致政府垮台。此外，以色列雖同意重啟談判，但在加沙地帶的軍事攻勢並未停止。

以色列國旗：2024年8月12日，在以色列和哈馬斯戰爭持續之際，有男童在以色列特拉維夫一個廣場的水池附近玩滾軸溜冰。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

