加沙嬰兒確診小兒麻痺症　聯合國籲停火為兒童打疫苗

加沙地帶確認一單小兒麻痺症（脊髓灰質炎，Polio）病例。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）8月16日指出，為了給加沙兒童接種疫苗創造一個安全環境，必須在加沙實施暫時停火。



2024年8月12日，加沙地帶中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah），圖為一名巴勒斯坦兒科醫生為女孩做檢查。（Reuters）

新華社17日引述巴勒斯坦衛生部16日發表的聲明說，該病例為加沙地帶中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah）一名10個月大的嬰兒，此前未接種過小兒麻痺症疫苗。過去幾週，巴勒斯坦方面正與相關國際組織制定一項實施計劃，以提高在加沙地帶的小兒麻痺症疫苗接種覆蓋率。

古特雷斯16日說，聯合國準備在加沙地帶發起小兒麻痺症疫苗接種行動。世界衛生組織已批准發放160萬劑小兒麻痺症疫苗，為加沙64萬多名10歲以下的兒童接種。為了給加沙兒童接種小兒麻痺症疫苗創造一個安全環境，必須在加沙地帶實施暫時停火。

2009年9月26日，阿富汗喀布爾，圖為患有小兒麻痺症的11歲兒童撐着拐杖走回家。（Getty）

聯合國新聞中心引述他說，最近幾週，在汗尤尼斯（Khan Younis）和代爾巴拉赫的廢水樣本中檢測到了小兒麻痺症病毒。這意味着病毒現在已經開始流行，加沙數十萬兒童面臨危險。預防和遏制小兒麻痺症的傳播需大規模、協調一致的緊急行動。

聯合國兒童基金會正在協調疫苗的運送以及儲存疫苗的冷鏈設備。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）是加沙最大的初級醫療機構，其醫療隊隨時準備接種疫苗並協助後勤工作。

古特雷斯警告，如果任小兒麻痺症繼續散播，不僅會對加沙的巴勒斯坦兒童造成災難性的影響，也會對周邊國家和地區造成災難性的影響。

巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯，Hamas）政治局成員里什剋（Izzat al-Rishq）16日發表聲明說，哈馬斯支持聯合國的休戰呼籲，以便為加沙地帶兒童接種小兒麻痺症疫苗。

小兒麻痺症又名脊髓灰質炎，是脊髓灰質炎病毒引起的急性傳染病，主要影響五歲以下兒童。患者可能出現發燒、頭痛、肌肉疼痛、嘔吐等症狀，病情嚴重時可能癱瘓或死亡。該病尚無治癒方法，接種疫苗是預防該病最經濟有效的方法。

2024年6月5日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）在氣候特使會談中發表講話。（Reuters）

聯合國數據顯示，由於進行了全面的疫苗接種，野生脊髓灰質炎病毒25年前已在加沙地帶根除。但今年第一季度，加沙地帶的常規小兒麻痺症免疫覆蓋率從2022年的99％降至不到90％。

本文獲《聯合早報》授權轉載

