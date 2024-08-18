法媒：德國明年或大幅削減對烏克蘭援助
撰文：聯合早報
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德國議會的一名消息人士8月17日向法國媒體透露，作為烏克蘭的第二大援助國，德國計劃在2025年把對基輔的軍事援助減少一半。
消息人士向法新社表示，今年柏林對烏克蘭的援助額達80億歐元（約687億港元）。消息指，德國政府明年只會預留40億歐元（344億港元）援助烏克蘭。
除了這筆援助，朔爾茨（Olaf Scholz）政府不會撥出額外的款項提供援助，會利用凍結俄羅斯資產產生的資金繼續支持基輔。
美國是烏克蘭最大的軍援國。
自2022年俄羅斯侵略烏克蘭以來，北約（NATO）每年向烏克蘭提供約400億歐元（3437億港元）的軍援。上月在華盛頓舉行的北約首腦峰會最重要的議題，就是對烏克蘭的軍援。北約各國領導人已決定在未來一年繼續籌措資金，提供至少400億歐元（3437億港元）給烏克蘭，協助對抗俄羅斯。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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