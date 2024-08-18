日本自民黨擬9月27日選新總裁 外相上川陽子宣布有意角逐
撰文：王海
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日本執政自民黨下月舉行黨總裁選舉，新總裁將接替放棄連任的首相岸田文雄。日本傳媒報道，自民黨正商討選舉日程，計劃9月27日舉行投票，競選期從9月12日開始，為期15天，8月20日將確認選舉安排。
共同社8月17日報道，目前自民黨內至少11人有意競逐黨總裁一職。前內閣官房長官加藤勝信16日表達角逐的意向，將爭取20名國會議員提名。
已解散的「岸田派」前成員之一、現任外相上川陽子，在社交媒體上宣布有意競逐，已致電告知岸田文雄；據報她16日已開始致電黨內國會議員，爭取支持。
報道指，中層和年輕議員，打算推舉曾任經濟安保大臣的49歲眾議員小林鷹之，據報他已取得20個提名，達到門檻，19日將宣布參選。
據共同社的報道，數位大臣河野太郎亦快將宣布有意角逐黨總裁。
其他有意角逐的，包括自民黨前幹事長石破茂、現任幹事長茂木敏充、經濟產業大臣齋藤健、經濟安全保障擔當大臣高市早苗、前環境大臣小泉進次郎、前總務大臣野田聖子。
據日本媒體報道，今次是自民黨爆出政治獻金醜聞、6個派系中其中4個解散後首次舉行黨總裁選舉，估計會有較多人參選。有意出選的人當中，加藤勝信與茂木敏充曾同屬黨內同一派系，反映限制減少，原屬同一派系多於一人出選亦無問題。
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