日本自民黨9月總裁選舉　岸田文雄面臨退選壓力

日本首相岸田文雄的自民黨總裁任期將在9月底屆滿。最新民調顯示，有七成的受訪者希望更換首相。日本媒體認為，若岸田決定不參選，可能會推薦其副手內閣秘書長林芳正上陣。前首相小泉純一郎之子、前環境部長小泉進次郎也被傳是一匹黑馬。



自民黨8月5日召開總裁選舉管理委員會第一次會議。按照黨規，選舉必須在岸田屆滿之前的9月20日到29日之間舉行。委員會宣布，會在本月20日前公布投票時間表。

自民黨政治獻金醜聞和黨內第一大派系安倍派的瓦解，促使該黨在這次選戰中不得不明示要透明。選舉管理委員會委員長相澤一郎表示：「我們將認真對待黨的困難處境，以新的決心，進行公平公正的總裁選戰」。

JNN新聞網5日發布的民調顯示，岸田的支持率比上月調查提高4.1個百分點，達到31%。但有超過七成的受訪民眾表明，「希望在9月的自民黨總裁選舉中看到岸田落馬」。即使是自民黨的支持者也對他沒有好感，有近六成不希望他連任。

根據日本放送協會（NHK）消息，岸田5日告訴幕僚，將在出訪中亞後的本月中旬宣布是否要參加總裁選舉。報道指岸田面臨黨內要求他卸任的壓力，認為他無法領導自民黨贏得下一次大選。

日經新聞報道，岸田正在為自己鋪後路。他上周末與黨名譽會長麻生太郎進行長談。麻生是扶持岸田上位之人，不排除兩人是在討論這次總裁選戰的佈局。隔天，岸田傳召了內閣官房長官林芳正長談，顯示他有意捧林芳正作為接班人。

圖為2024年3月12日，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）（左）在日本東京會見日本內閣官房長官林芳正（Yoshimasa Hayashi）（右）。

林芳正5日在記者會上回應會否參選黨總裁：「作為內閣官員，我不想回答。我深信，首相將致力恢復對政府的信任、實施經濟政策和外交政策。」

據報道，前首相菅義偉也在為總裁選戰佈局，他有意從被稱為「石小河」的前幹事長石破茂、前環境部長小泉進次郎以及數碼部長河野太郎中選出一位，成為與岸田派打對台的人物。

2024年7月12日，日本首相岸田文雄在柏林與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz，不在圖中）出席聯合記者會。（Reuters）

日本媒體也對誰適合擔任下一任首相做了調查，結果顯示石破稍勝小泉和河野幾分。可是分析認為，石破在黨內不受歡迎。因此，目前被看好的是排名第二的小泉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

