日本自民黨總裁選舉：最大變局不是岸田辭任而是最大派系崩盤

日本首相岸田文雄宣佈不參加自民黨總裁選舉，相當於9月之後辭任首相。岸田不謀求連任的原因是顯而易見的。2023年11月政治黑金事件曝光後，其內閣支持率屢創新低，一直處在30%左右，即便不進行換屆選舉，他也有不得不下台的風險。不參選是岸田為自己保留政治顏面而已。

岸田不參加選舉後各方普遍關注下一屆日本首相是誰。目前呼聲較高的有日本前防相自民黨前幹事長石破茂、日本數字相河野太郎、現任幹事長茂木敏充、前環境相小泉進次郎、前經濟安全保障擔當相小林鷹之、經濟安保擔當相高市早苗，以及2021年曾參加黨總裁選舉的野田聖子等。

政治黑金事件後，岸田文雄2024年初下令解散其曾長年擔任會長的「宏池會」，隨後自民黨最大派閥「清和政策研究會」（安倍派）和「志帥會」（二階派）也在同一天決定解散。不少分析認為不同於以往可以基於派閥支持傾向作出預測，這是首次沒有派閥的自民黨總裁選舉，誰將當選恐怕難以預測。

岸田在黑金醜聞後改組內閣，圖為日本首相岸田文雄2023年12月13日在東京首相辦公室舉行記者會。（Pool via Reuters）

在筆者看來，儘管形式上的大派閥已經解散，但是派閥政治並沒有退場。自民黨批准的改革報告要求各派閥改組為政策研究團體，停止籌集資金，停止對黨內人事施加影響，也不應參與這類問題的談判。這針對的是沸反盈天的政治黑金事件，為了讓民眾相信派閥政治已經不復存在，已經沒有籌集資金的派閥團體。事實上，解散派閥成立政策研究團體是派閥政治的另一種形式的變種。

派閥政治在日本有深厚的文化根基。自民黨成立之初就派系林立，各派之間的合縱連橫不斷。1989年自民黨曾通過政治改革大綱決心消除派閥的有害影響解散派閥，嚴格禁止內閣大臣或派閥舉辦政治資金籌集派對，但這些目標幾乎沒有實現，派閥政治不僅存在，派閥籌集資金的現象從未被禁止過。如今黑金醜聞爆發，自民黨再次上演解散派閥禁止籌集資金的改革舉動。可以預料只是形式主義。競選自民黨總裁時需要20名國會議員的推薦，因此難以避免有影響力的議員必然要團結至少20名認同自己主張的議員作為其支持者，這就是派閥的雛形，也是派閥政治的制度根基。

此次自民黨總裁選舉面臨着大派閥紛紛解散的不確定局面。但這恰恰是派閥重新改組的時機。各派閥涉入銷售集資宴會券事件的議員自然而然已經被捨棄，重新組織的政策團體將是剔除了不良個人之後的團體，改頭換面而出現。

安倍去世後，麻生太郎是自民黨內的派系大佬。圖為麻生太郎2023年8月8日在台北舉行的凱達格蘭論壇上發表演說。（Reuters）

目前自民黨六個派系中，只有麻生派沒有解散。麻生派目前有54名國會議員，可以肯定的是無論誰當選自民黨總裁，都要尋求麻生派的支持。

如今除了麻生派外各派紛紛解散，最大的變動實際上是安倍派。安倍晉三是日本戰後連任時間最長的首相，他擔任首相期間，整個自民黨安倍派一家獨大。安倍之前日本換首相如走馬燈，安倍上任後採取一系列手腕壯大安倍派使其成為第一大派別，實力遠超其他各派。沒解散之前，安倍派作為第一大派有100名左右的議員，而岸田所屬宏池會有約46名議員，二階派約有38名議員，茂木派約有53名議員，另有79名無派閥議員。

安倍被刺殺後安倍派經過激烈鬥爭只能暫時實行集體領導，岸田文雄在2021年能夠當選自民黨總裁和安倍派內部實行集體領導還沒有決出絕對一錘定音的領導人有關。此次政治黑金醜聞，安倍派首當其衝，牽涉最大。若以松野博一為代表的「安倍派」的「五人組」最終均因醜聞被撤換。

派閥解散後其他派系最主要的核心人物均可以重新出發合縱連橫。但是安倍派中，安倍去世後始終沒有核心人物出現。派閥解散後再重啟組織起如此龐大的派閥的可能性不大。安倍派在安倍去世後走向分裂，是目前自民黨最大的政治格局變化。龐然大物轟然倒塌，未來的自民黨內很可能不會是一派獨大的局面，很有可能進入頻繁更換黨首的一個較為混亂的周期。