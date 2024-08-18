越共總書記蘇林抵達廣州　展開訪華行程

越共新任總書記、國家主席蘇林於8月18日至20日來華國事訪問，是他8月初成為越南最高領導人後首次出訪。18日上午9時25分，蘇林乘專機抵達廣州。



蘇林訪問在廣州期間，將同中越友好人士交流互動。

67歲的蘇林是在8月3日獲推舉為越共總書記，接替7月中去世的阮富仲。

中國外交部8月15日宣布蘇林8月18日至20日到中國進行國事訪問，期間將同中共總書記、中國國家主席習近平舉行會談，還將分別同總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧舉行會見。

中國外交部聲明稱，蘇林就任後將中國作為出訪的首個國家，充分體現對發展中越兩黨兩國關係的高度重視，中方期待通過此訪深化中越命運共同體建設。

2023年12月13日上午，中共中央總書記、國家主席習近平在河內主席府同時任越南國家主席武文賞舉行會談。（新華社）

在中美貿易關係緊張的背景下，越來越多中國製造商將部份出口導向型業務遷往越南，無縫鐵路連接也日益被視為供應鏈的關鍵。因中越鐵路軌距不同，目前往來兩國的乘客和貨物須在中越邊境換車。

2024年6月26日下午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂會晤越南總理范明政。（新華社）

習近平2023年12月訪越期間，為越南鐵路升級改造提供補助和貸款，兩國並簽署兩項合作備忘錄促進鐵路合作。

中國駐越南大使熊波本週向越南媒體透露，中越正加快推進3條鐵路規劃：升級改造從老街經河內至港口城市海防，以及從諒山至河內的既有鐵路；同時也建設從芒街至海防的第三條沿海鐵路。

路透社16日引述越南官員說，預計蘇林訪華期間將達成新的協議，包括鐵路、其他投資和農產品貿易。

圖為越南國家主席​​蘇林2024年6月20日在位於河內的總統府與俄羅斯總統普京（不在圖中）舉行的新聞發布會。（Reuters）

蘇林訪華後或會在9月前往美國出席聯合國大會，並可能與美國總統拜登（Joe Biden）會面。駱明輝指出，蘇林如果在訪華後接着訪美，意味着越南新的最高層繼續奉行平衡外交，並非常刻意地加強與美國的關係分散風險，但預計不會像菲律賓那樣過度靠向美國。