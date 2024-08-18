日本自民黨總裁選舉｜逾10人有意角逐　他勢第5度參與競選

隨着日本首相岸田文雄宣布退出自民黨總裁選舉，黨內的競爭漸趨白熱化。日媒8月18日報道，截至17日已有逾10人欲角逐總裁之位，其中自民黨前幹事長石破茂若正式參選，將是他生涯第5度競選總裁。



岸田文雄自民黨總裁一職3年任期到9月屆滿，自民黨將在此之前舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相選舉中獲指名為新任首相，當選總裁意味着將成為下一任首相。

由於有意參選人數眾多，接下來各方勢力將針對參選所需的20名推薦人展開爭奪戰。

圖為2023年12月13日，日本首相岸田文雄在首相官邸舉行記者招待會時喝水。（Getty）

日本《讀賣新聞》18日報道，數名自民黨內相關人士透露，現任內閣官房長官林芳正、數位大臣河野太郎及石破茂，已確定將宣布參選總裁。

林芳正是已決定解散的黨內派系「岸田派」成員，在派系會長岸田文雄宣布不連任後，已隨即出現希望林芳正作為其後繼人參選的聲浪。報道預估，林芳正可取得參選所必要的20名國會議員推薦人。

日本內閣官房長官林芳正2023年12月14日在東京首相官邸出席記者會。 （Reuters）

河野太郎在黨內屬「麻生派」，已獲會長麻生太郎同意參選，推薦人料將以麻生派成員為主；石破茂17日表明將宣布參選的意願，並透露在確保足夠推薦人一事上「已有眉目」。

報道指，前經濟安全保障大臣小林鷹之最快19日將舉行記者會宣布參選。他17日受訪時表示，收到幾名議員希望他參選的聲音，並強調會認真對待這些聲音再作最後決定。他提到自己已獲得足夠的推薦人數，正評估宣布參選後要展開的活動等。

「茂木派」的會長、現任自民黨幹事長茂木敏充及前官房長官加藤勝信亦有意參選。茂木敏充17日受訪時說，會在夏季期間進行考慮；加藤勝信16日在電視節目上說，希望能針對選舉展開具體行動。

2019年9月11日，時任日本防衛大臣河野太郎於在東京首相官邸舉行的記者會上發表講話。（Getty）

《讀賣新聞》稱，隸屬「岸田派」的外務大臣上川陽子，17日已跟岸田文雄表明參選的想法；至於前環境大臣小泉進次郎被視為「世代交替」的可能人選，黨內不少人期待他出馬競選，但他截至17日仍未明確表態。

包括經濟安全保障大臣高市早苗、經濟產業大臣齋藤健，及前總務大臣野田聖子，也正為參選進行準備。

2019年9月11日，時任日本環境大臣小泉進次郎抵達日本東京首相官邸。（Getty）

回顧2000年後的自民黨總裁選舉，參選人數都不超過5人。最近在2021年進行的總裁選舉有4人參選，最後由岸田文雄勝出。