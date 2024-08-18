日本自民黨總裁選舉｜逾10人有意角逐 他勢第5度參與競選
隨着日本首相岸田文雄宣布退出自民黨總裁選舉，黨內的競爭漸趨白熱化。日媒8月18日報道，截至17日已有逾10人欲角逐總裁之位，其中自民黨前幹事長石破茂若正式參選，將是他生涯第5度競選總裁。
岸田文雄自民黨總裁一職3年任期到9月屆滿，自民黨將在此之前舉行總裁選舉。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，在這種情況下，其總裁通常都會在國會的首相選舉中獲指名為新任首相，當選總裁意味着將成為下一任首相。
由於有意參選人數眾多，接下來各方勢力將針對參選所需的20名推薦人展開爭奪戰。
日本《讀賣新聞》18日報道，數名自民黨內相關人士透露，現任內閣官房長官林芳正、數位大臣河野太郎及石破茂，已確定將宣布參選總裁。
林芳正是已決定解散的黨內派系「岸田派」成員，在派系會長岸田文雄宣布不連任後，已隨即出現希望林芳正作為其後繼人參選的聲浪。報道預估，林芳正可取得參選所必要的20名國會議員推薦人。
河野太郎在黨內屬「麻生派」，已獲會長麻生太郎同意參選，推薦人料將以麻生派成員為主；石破茂17日表明將宣布參選的意願，並透露在確保足夠推薦人一事上「已有眉目」。
報道指，前經濟安全保障大臣小林鷹之最快19日將舉行記者會宣布參選。他17日受訪時表示，收到幾名議員希望他參選的聲音，並強調會認真對待這些聲音再作最後決定。他提到自己已獲得足夠的推薦人數，正評估宣布參選後要展開的活動等。
「茂木派」的會長、現任自民黨幹事長茂木敏充及前官房長官加藤勝信亦有意參選。茂木敏充17日受訪時說，會在夏季期間進行考慮；加藤勝信16日在電視節目上說，希望能針對選舉展開具體行動。
《讀賣新聞》稱，隸屬「岸田派」的外務大臣上川陽子，17日已跟岸田文雄表明參選的想法；至於前環境大臣小泉進次郎被視為「世代交替」的可能人選，黨內不少人期待他出馬競選，但他截至17日仍未明確表態。
包括經濟安全保障大臣高市早苗、經濟產業大臣齋藤健，及前總務大臣野田聖子，也正為參選進行準備。
回顧2000年後的自民黨總裁選舉，參選人數都不超過5人。最近在2021年進行的總裁選舉有4人參選，最後由岸田文雄勝出。