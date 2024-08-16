進攻庫爾斯克倒逼俄羅斯談判？澤連斯基又錯了！

烏克蘭近來突擊位於兩國邊境的俄羅斯本土庫爾斯克州，烏方稱已經控制的俄羅斯領土面積達到了1150平方公里，包括82個村鎮，已在庫爾斯克州的蘇賈（Sudzha）設立了一個軍管司令部。儘管普京此前召開會議要求將烏軍趕出俄羅斯領土，但是伴隨着越來越多的美英武器裝備出現在烏軍前線，烏軍的進攻勢頭越來越猛。

烏克蘭急於結束戰爭，試圖用將戰火燃燒到俄羅斯本土，來迫使俄羅斯回到談判桌。攻打庫爾斯克只是為了增加談判籌碼。然而一時的優勢支撐不起全局。烏克蘭根本沒有大敗俄羅斯的實力。

無論未來如何談判，已經從法律程序上加入俄羅斯的烏東四州很難回到烏克蘭的治理序列。從這個意義上講，未來的停戰或者終戰，是舉全國之力耗費多年時間亦沒能捍衛國家主權和利益的一場敗局。因此，烏軍在庫爾斯克的勝利只具有策略性意義，不具備戰略性意義。

俄羅斯總統普京2024年8月7日召集聯邦安全局長、安全會議秘書和國防部長討論烏克蘭進攻庫爾斯克地區的情況。（Reuters）

不少人關心烏軍在俄本土的進攻是否會引發俄羅斯內部政治的變化。在筆者看來俄羅斯將此次烏克蘭進攻本土視為恐怖襲擊，將俄烏在烏東、烏南四州的戰爭視為特別軍事行動。輿論公關看，俄羅斯在打一場局部戰爭。俄羅斯大多數人現實中也沒有感受到戰爭，因此庫爾斯克局勢對普京維繫政權穩定的影響不大。倒逼俄羅斯同烏克蘭談判的可能性也不大。

烏克蘭勢弱，通過緊抱美歐大腿，展現了頑強的戰鬥能力。但是俄羅斯可以用相對強大的國家實力拖垮烏克蘭，拖到美歐政局變化乃至政策變化，即便慘勝亦在所不惜。普京不是會輕易低頭之輩，不能忽視俄羅斯為捍衛尊嚴願意付出任何代價的決心。

俄羅斯在談判上有自己的節奏。烏克蘭不具備單獨同俄羅斯談判的實力，烏克蘭的談判主張在俄羅斯看來，不值得回應。如果特朗普勝選，俄羅斯自然要看美國提出什麼停戰條件再決定是否談判，如果賀錦麗勝選，俄羅斯也要看其政策主張同拜登的區別，再決定是否要談判。短時間內，至少在美國大選出結果之前，俄羅斯都不會有什麼談判的動作，戰事大概率會照舊。