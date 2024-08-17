俄烏庫爾斯克州惡戰　烏克蘭疑炸毀戰略大橋　圖斷俄軍補給｜有片

烏克蘭軍隊8月6日突襲俄羅斯庫爾斯克州（Kursk Oblast），戰鬥至今仍然持續。俄羅斯國防部16日稱，俄「北部」集團軍在庫爾斯克方向擊退烏軍進攻。但烏軍亦稱在俄境有所推進，軍方甚至傳出炸毀地方具戰略價值的大橋的消息。



俄軍稱航空兵部隊打擊烏軍位在蘇梅州（Sumska oblast）的預備隊人員、武器和油料庫，以及消滅數支企圖突入俄領土縱深的烏軍機動小組。此外，俄軍還出動卡-52（Ka-50）直升機打擊位於庫爾斯克州邊境地區的烏軍裝甲車和軍車。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）16日晚向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，又譯澤倫斯基）報告，烏軍當天在庫爾斯克州的不同方向繼續推進1至3公里，整條前綫的戰鬥仍在繼續，並說烏軍正在控制局勢。

烏軍炸毀塞姆河（Seim River，暫譯）一條供俄軍運送士兵，具有重要戰略價值的大橋，令俄軍的後勤補給面臨威脅。

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▼烏克蘭空軍司令奧列修克（Mykola Oleshchuk）發布影片，顯示塞姆河上一條橋樑被炸毀。

烏克蘭尚未證實該次攻擊，但庫爾斯克州（Kursk）代理州長斯米爾諾夫（Alexey Smirnov）16日證實，烏軍在行動中摧毀庫斯克一座跨河大橋。

俄羅斯指控西方國家助烏軍攻俄，俄外交部發言人指烏軍使用美國的「海馬斯」火箭系統破壞大橋。「海馬斯」全名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）

俄塔社稱烏軍切斷當地部份地區聯繫，導致平民疏散難度增加。

自烏克蘭上週越境突襲俄羅斯以來，俄已從俄烏境附近城鎮和村莊疏散逾12萬人。

澤連斯基說，烏軍正鞏固其在庫斯克所取得陣地，暗示會將控制的俄羅斯領土，以此交換被俄軍佔領的烏克蘭領土。