美國大選｜伊朗涉利用ChatGPT影響選舉　OpenAI：已封鎖相關賬戶

美國人工智能研究公司OpenAI透露，已關閉一個伊朗組織的賬號，這些賬號利用聊天機器人程式ChatGPT生成內容，試圖影響美國總統選舉。



OpenAI：圖為2023年9月28日路透社發布的設計圖片可見ChatGPT標誌。（Reuters）

這個名為Storm-2035的組織利用ChatGPT生成的內容，包括針對美國總統選舉兩名候選人、加沙衝突和以色列參加奧運會等課題的評論，然後通過社交媒體和網站傳播這些內容。

調查顯示，ChatGPT被用於生成長篇文章和較短的社媒評論。OpenAI表示，並未發現這些內容獲得受眾的積極參與，大部份已確認的社交媒體貼文幾乎沒有收到任何點讚、分享或評論。

這張2024年8月6日拍攝的插圖中，可以看到ChatGPT 、美國國旗和法官木槌。（Reuters）

OpenAI已禁止這些賬戶使用其服務，並將繼續監控，防止有人再試圖違反其政策。微軟8月初發布威脅情報報告指，名為Storm-2035的伊朗網絡由四個網站組成，這四個網站偽裝成新聞網站，積極向處於政治兩端的美國選民團體延伸觸角。

報告顯示，這四個網站「針對美國總統候選人、LGBTQ權利、以巴衝突等議題發出兩極化的信息」，以此來吸引美國選民的目光。

在這張2024年1月8日拍攝的插圖中，可以在電腦主機板附近看到OpenAI標誌。 （REUTERS）

OpenAI沒有透露被刪除賬號的確切數量，但指出它發現社交媒體X的十幾個賬號和一個Instagram賬號也參與Storm-2035的行動。IG已刪除該賬號，X則未回應有關這方面的媒體詢問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

