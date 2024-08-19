中國海警：菲海警船非法闖仙賓礁鄰近海域　故意衝撞中方船艇

中國海警於8月19日淩晨表示，菲律賓4410、4411號海警船在未經中國政府允許下，非法衝闖中國南沙群島仙賓礁鄰近海域，中國海警已對菲侵權船隻依法依規實施管控措施。中國海警局新聞發言人甘羽表示，當日凌晨3時24分，菲方4410號海警船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常維權執法的21551艇，導致發生擦碰，責任完全在菲方。



甘羽重申，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

《環球時報》日前引述知情人士稱，有信息顯示，近期，菲律賓方面有意加大其在仙賓礁的違法侵權活動，派出菲海岸警衛隊主力艦船衝闖仙賓礁，擴大其在仙賓礁非法存在的規模。面對菲方侵權的最新動向，中國海警艦船已在仙賓礁海域嚴陣以待，一如既往地在管轄海域開展維權執法行動，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

2024年5月16日，中國海警局赤瓜艦執法員曾在仁愛礁及其附近海域，在另一艘非法「坐灘」的菲律賓軍艦附近巡查。（新華社）

中國外交部8月16日稱，仙賓礁是中國南沙群島的一部份。菲方船隻擅自進入仙賓礁潟湖並長時間滯留，嚴重侵犯中方主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》規定，對南海和平穩定造成嚴重威脅。中方已通過外交渠道向菲方提出嚴正交涉，並正密切關注事態發展。