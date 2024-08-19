北京回應菲律賓侵闖仙賓礁　中國將繼續採取堅決有力措施

中國外交部發言人毛寧8月19日就菲律賓2艘海警船侵闖仙賓礁表示，菲方此舉嚴重侵犯中國主權，嚴重違反南海各方行為宣言的規定，嚴重危害南海和平穩定，中方對此堅決反對，將繼續依法採取堅決有力措施，維護自身的領土和海洋權益，維護南海各方行為宣言的嚴肅性。



根據央視，毛寧19日表示，菲律賓2艘海警船未經中國政府允許，擅自闖入中國南沙群島仙賓礁附近海域，而且不顧中國海警船的勸阻和警告，以危險方式故意衝撞中國海警現場執法艇，造成雙方船隻發生碰撞的責任完全在菲方，中國海警依據國內法和國際法，對菲方船隻採取必要處置措施，現場操作專業、克制、規範。

中國外交部發言人毛寧2024年4月10日主持例行記者會。（中國外交部官方網站）

毛寧強調，仙賓礁是中國南沙群島的一部分，是中國的固有領土也是無人島礁，菲方派海警船侵闖仙賓礁海域，企圖向在仙賓礁潟湖滯留的菲律賓海警船實施補給，謀求實現長期存在，菲方此舉嚴重侵犯中國主權。