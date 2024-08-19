日本新千歲機場禁區商店遺失剪刀事件　「元凶」相隔一天尋回

日本北海道新千歲機場8月17日上午因禁區內的商店遺失一把剪刀，令禁區內的旅客要重新接受安全檢查，航班亦因此大混亂。有關剪刀翌日尋回，當局表示會確保類似事件不會再次發生。



JX通信社19日報道，營運新千歲機場的北海道機場公司當天表示，該把剪刀已在18日於同一店舖內尋回。

該公司稱事件仍在調查中，但今次事件揭發店舖人士出現使用及保管方法不當問題，因此當局除了會查明原因及防止再次發生同類事件，並認識到事件可能與劫機和恐怖主義有關，所以會再次確保機會所有人員清楚了解問題所在。

日本放送協會（NHK）和日本《讀賣新聞》18日報道，管理機場的北海道機場公司表示，當時所有國內線起飛航班停止安檢2個小時。

事件發生於17日上午9時30分左右發生，公司跟日本國土交通省商議後，決定從10時20分左右起暫停安全檢查，並安排已完成安檢的旅客回到安檢關卡重新檢查。

大約有30名旅客受到航班取消和延誤影響，被迫在新千歲機場過夜。機場隨後為滯留的旅客開放航站大樓的4樓，並向他們提供睡袋和軟墊。