維珍航空飛日本航班空中驚魂：男子持筆刺傷女乘客　急降羽田機場

當地時間8月5日下午4時30分許，一架飛往日本東京的客機發生機艙內襲擊事件，一名女性肩部被刺傷，飛機隨即緊急降落東京羽田機場。



日本《產經新聞》報道，這架飛機是從澳洲凱恩斯（Cairns）飛往東京的維珍航空（Virgin Atlantic）客機，飛機在飛行至日本神奈川縣上空時，一名32歲的男性乘客突然用原子筆刺向附近座位的一名20多歲女子，導致其左肩受傷。

報道稱，受這一突發事件影響，飛機提前15分鐘在羽田機場緊急降落。

維珍航空（Virgin Atlantic）。（Getty）

據介紹，襲擊者在機艙內被逮捕，並在飛機降落後被移交東京警方。初步調查顯示，襲擊者與受傷女子彼此並不相識，警方正在對雙方可能發生的衝突進行詳細調查。

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