遊日本注意｜電動行李等同50cc綿羊仔 日本兩機場警告遊客勿騎
撰文：許懿安
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在日本騎乘電動行李須小心，日本大阪關西機場和名古屋中部機場相繼發通告，警告遊客別在機場內騎乘行李箱。此舉觸犯日本法律，遊客可能面臨被罰款。
日本法例將內置電池與摩打的電動行李歸類為機動車輛，用家須在配備安全設備，以及持有駕駛執照才能在道路上「駕駛」它們。
電動行李在日本被歸類為機動自行車，類似50cc的綿羊仔電單車。由於它最高時速可達10公里，須經登記註冊、安裝倒後鏡和轉向燈，還有司機必須佩戴安全帽和投保責任險才能開到路上。
2024年3月日本大阪有一名中國女子因在行人路上「無牌照騎乘」電動行李遭巡邏員警攔查。她在6月成為日本首位因無證「駕駛自動行李」而被移交檢方的人。這被視為是日本對「電動行李」的首次打擊行動。
包括日本放送協會（NHK）在內的日媒稱，涉案女子年約30歲左右，3月在大阪市的行人路上因「無牌照」騎乘電動行李，遭警員截查。
報道指她所乘坐的電動行李最高時速達13公里，可在沒有油門踏板的情況下操作，僅用電動機摩打推動。
涉案女子當時正在日本留學，她否認指控並說「不知動行李被歸類為車輛，是需持有車牌才能夠行駛的交通工具」。
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