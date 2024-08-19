美國大選｜民主黨大會巨星雲集？　美媒：賀錦麗拒「太荷里活」

美國演藝圈向來有眾多民主黨支持者，民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）8月19日在芝加哥一連四天舉行，「星級」陣容也備受關注，包括有知名歌手John Legend登場。不過據美媒8月10日引述消息人士報道，民主黨籍總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）團隊不想這次大會「太荷里活」。



美媒TMZ引述知情人士指，賀錦麗團隊感到8年前的黨大會上，時任民主黨籍總統候選人希拉里（Hillary Clinton）給予眾多明星太多曝光舞台，反而對自己不利，他們不想過度荷里活化，以致讓一般人失去興趣。

2016年的民主黨大會上，明星眾多，包括演員梅麗史翠普（Meryl Streep）、伊娃朗歌莉亞（Eva Longoria）、Elizabeth Banks、歌手Lady Gaga、Demi Lovato、Fergie與主唱《Let It Go》的Idina Menzel等，但也被指模糊焦點。賀錦麗團隊認為不是「愈多明星愈好」，希望避免被標籤成「荷里活自由派精英」活動。

2024年8月16日，美國現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗 （Kamala Harris） 在北卡羅萊納州羅利市舉行的競選活動上發表講話。（Reuters）

美國輿論則作出各種陣容預測，甚至提到天后Beyoncé與Taylor Swift，稱粉絲盼望看到兩人坐陣。

根據民主黨公布的活動名單，知名歌手John Legend會與伊利諾伊州長普里茨克（J.B. Pritzker）8月20日舉辦音樂會。4天大會也交由4位名人輪流擔任主持，包括演員Kerry Washington、Tony Goldwyn、Mindy Kaling與知名評論員Ana Navarro。

美國知名男歌手John於2024年3月10日出席奧斯卡頒獎禮後的派對活動（Reuters）

美媒引述消息人士指，上台發言的名人名單仍未確定，但相信會包括一些演員。