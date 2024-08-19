真定假？美國球賽螢幕直播男觀眾下跪求婚被女友狠拒　下秒更悲劇

美國一對情侶看欖球賽時，被中場休息的Kiss Cam捕捉到，男方隨即把握機會，在眾人面前求婚，未料卻遭狠狠拒絕。



更糟糕的是，他都還來不及站起身，就被路人不小心「手滑」打翻的粟米片灑滿全身。

美國一對情侶看欖球賽時，被中場休息的Kiss Cam捕捉到，男方隨即把握機會，在眾人面前求婚，未料卻遭狠狠拒絕。（X@M1ke_Hu55le）

↓ 美國一名男子趁中場休息的Kiss Cam向女友求婚，慘遭拒絕，也有網民質疑他們是「演員」，點圖放大看看當時的尷尬情形 ↓

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8月17日晚間，洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）對上洛杉磯閃電隊（Los Angeles Chargers），中場休息卻發生意外插曲。

根據X瘋傳畫面，男友身穿公羊隊球衣，發現自己被鏡頭拍到後，興奮地牽起女友的手，拿出鑽戒、單膝下跪，現場立刻爆出歡呼與尖叫。

不過，身穿閃電隊球衣的女友，看起來卻相當不自在，一邊搖頭一邊說不。

男友在眾人面前被潑冷水，忍不住露出疑惑又生氣的神情，與女友爆發爭執。

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此時，後方一名女球迷經過，卻不小心把汽水與一整盤粟米片打翻，儘管她不停道歉，男方潔白的球衣已經染上黃色污漬，場面相當混亂。

這段影片迄今累計超過240萬次觀看，不過許多網友懷疑真實性。

有人猜測，那對情侶可能不是球迷，而是體育館刻意安排的「演員」，在鏡頭前假裝求婚失敗，藉此炒話題。

體育記者羅德里戈（Jourdan Rodrigue）也在社群媒體上宣稱，比賽前曾看到這段求婚的「彩排」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】