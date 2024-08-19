美國大選｜新西蘭前總理阿德恩將出席民主黨大會

為期4天的民主黨全國代表大會（DNC）8月19日在芝加哥掀開序幕，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）將在大會上獲正式提名，成為民主黨總統候選人。與此同時，新西蘭前總理阿德恩（Jacinda Ardern）將出席大會。



2024年8月18日，一名工人在美國芝加哥民主黨全國代表大會（DNC）舉辦地的DNC標誌旁舉著梯子。（Reuters）

《新西蘭先驅報》（The New Zealand Herald）和新西蘭新聞媒體網站Stuff於19日報道，阿德恩將出席民主黨全國代表大會，並參加由「美國進步行動基金中心」（Centre for American Progress Action Fund）主辦的一個小組討論，它是民主黨智庫與倡導型組織。

阿德恩於2023年初卸下新西蘭總理職務後擔任哈佛大學（Harvard University）研究員，她也是「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）的董事會成員和基督城號召基金會（Christchurch Call Foundation）的贊助人。

「為地球奮鬥獎」是由英國王儲、威爾斯親王威廉於2020年創立的全球環境獎項與平台；而基督城號召基金會是新西蘭新成立的非政府組織，旨為協調基督城號召「消除網上恐怖主義和暴力極端主義內容的工作」。

2023年11月7日，新西蘭前總理阿德恩（Jacinda Ardern）在新加坡舉行的「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮綠地毯上擺姿勢拍照。（Reuters）

2019年3月15日，一名恐怖分子闖入新西蘭基督城的兩座清真寺亂槍掃射，共造成51人死亡。 當時擔任新西蘭總理的阿德恩將這宗槍擊事件定性為恐怖襲擊。