美國共和黨人：拜登犯可彈劾罪行

美國眾議院共和黨人在一份報告中指控民主黨總統拜登犯有可彈劾的罪行，但目前尚不清楚議長約翰遜會否在11月大選前幾週內安排彈劾拜登的投票。



路透社報道，美國眾議院三個委員會星期一（8月19日）發布一份長達291頁的報告，指控拜登利用自己的影響力，為兒子亨特與來自烏克蘭、中國、俄羅斯和其他國家合作夥伴的商業交易謀利。報告說：「委員會向眾議院提交這一訊息，供其評估並考慮下一步的適當措施。」

還有不到三個月就是美國大選日，目前還不清楚共和黨籍眾議院議長約翰遜會否在大選前的幾週內安排彈劾拜登的投票。即使共和黨主導的眾議院實施這一舉措，也不太可能解除拜登的總統職務，因為還需要在民主黨主導的參議院獲得通過才能給他定罪。

2024年8月1日，美國華盛頓，拜登出席白宮活動時談論美國與俄羅斯換囚。（Reuters）

拜登已經退出2024年美國總統競選，不再競選連任。他的繼任者將於明年1月宣誓就職。

拜登的兒子亨特早前被法院裁定非法持槍罪成，目前還在等待逃稅指控的審判，他也被指控收受羅馬尼亞商人的賄賂。

2023年12月，眾議院監督委員會、司法委員會和籌款委員會正式受權對拜登進行彈劾調查。民主黨人批評稱，這是為特朗普而展開的報復行為，後者曾兩次被民主黨控制的眾議院彈劾，但每次都被參議院無罪釋放。

本文獲《聯合早報》授權轉載

