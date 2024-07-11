美民主黨眾議員提出彈劾2名最高法院大法官

美國民主黨自由派眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）7月10日表示引用條款，彈劾聯邦最高法院兩名大法官托馬斯（Clarence Thomas）及阿利托（Samuel Alito）。



路透社報道，奧卡西奧科爾特斯在聲明中提到，托馬斯和阿利托在有大量有記錄的財務和個人瓜葛情況下，拒絕在法庭審理相關問題時避席，因此對美國法治構成嚴重威脅。

托馬斯被指沒有披露接受富裕贊助人安排旅遊及住宿，以及其妻子參與推翻前總統特朗普（Donald Trump）2020年大選落敗結果，惹來外界批評。他辯護稱，自己認為有關行程屬個人款待，因此不符需要申報要求。

阿利托亦被揭發在維珍尼亞及新澤西州的住所外掛有與特朗普企圖推翻大選結果的旗幟，他指有關旗幟是妻子所掛。

托馬斯和阿利托立場極為保守，多名民主黨眾議院批評兩人有道德問題，該黨多年來批評最高法院的判決右傾，包括擴大槍械權、恢復墮胎禁令、裁定前總統享有部份總統豁免權，變相「放生」特朗普等。

假如要透過國會開除公職人員，就需要獲得眾議院表決彈劾議案，再交由參議院投票裁定罪成與否。不過眾議院目前由共和黨控制，意味奧卡西奧科爾特斯的行動沒有成功機會。