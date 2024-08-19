俄羅斯外長：北溪爆炸案顯然是美國授意　倡德國回應所有問題

在德國就2022年9月北溪（Nord Stream）天然氣管道爆炸事件向一名烏克蘭潛水教練發拘捕令後，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8月19日表示，對北溪的襲擊顯然得到美國授意，犯事者不可能在沒有美國幫助情況下炸毀管道。



美媒《華爾街日報》8月14日則引述消息人士指，在北溪案中，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）最初批准幾名烏軍官提出的摧毀北溪計劃，但美國中央情報局（CIA）得知此事後要求停止，澤連斯基之後命令下屬、烏武裝部隊前總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi） 停止行動，但對方抗命。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫2023年8月31日在俄羅斯莫斯科與土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹，不在圖中）一同出席新聞發布會。（Pool via Reuters）

俄衛網報道，俄羅斯外長拉夫羅夫8月19日表示，德國應該回應有關「北溪」的所有問題，並且不要拒絕提供那些不可能找不到的事實，不向俄羅斯提供其所要求的信息，然後向傳媒爆料，故弄玄虛。

拉夫羅夫強調說，俄羅斯將堅持展開透明的國際調查。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯總檢察院把此事判斷為國際恐怖襲擊活動，俄羅斯多次詢問「北溪」爆炸的資料，但是一次都沒收到過。