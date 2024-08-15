美媒曝北溪案內幕：澤連斯基批准後接CIA要求叫停　高官未遵從

「2022年5月的一個夜晚，在酒精和愛國熱情的鼓舞下，幾名烏克蘭軍官提出了下一步的激進行動：摧毀北溪管道……」



「北溪」事件發生近兩年來，西方媒體曾多次曝出所謂的「幕後消息」。《華爾街日報》8月14日發表最新長文，把矛頭再度指向烏克蘭人。文章援引多名消息人士的話稱，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）最初批准了幾名烏軍官提出的摧毀「北溪」的計劃，但美國中央情報局（CIA）得知此事後要求停止，接獲指示的澤連斯基隨即命令烏武裝部隊前總司令扎盧日內（Valeriy Zaluzhnyi）停止行動，但扎盧日內無視該命令，仍繼續推進了下去。

圖為2024年7月11日，美國華盛頓，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登會面。 （Reuters）

《華爾街日報》採訪了四名烏克蘭高級國防和安全官員，他們要麼參與了這一計劃，要麼直接了解該計劃。這些人都表示，「北溪」管道是烏克蘭對俄羅斯防禦戰的「合法目標」。

文章形容，摧毀「北溪」管道的「古怪計劃」也許是在一個酒吧打烊的晚上誕生的。在事件發生四個多月前，幾名烏克蘭高級軍官和商人們在一塊兒小聚，慶祝俄烏戰場取得的進展。借着酒勁和愛國熱情，有人提出了摧毀「北溪」管道的計劃。

2022年9月27日，丹麥博恩霍爾姆島（Bornholm）附近，北溪 2 號管道洩漏的氣泡直達波羅的海海面。（丹麥國防部 Via Reuters）

據參與此次計劃的人士透露，烏克蘭行動開銷約為30萬美元（約233萬港元），使用了一艘租來的小型遊艇，艇上有六名船員，包括受過訓練的平民潛水員。其中一名船員是女性，這樣可以讓人們誤以為他們只是在遊艇上度假的一群朋友。

一名參與該計劃的軍官和三名知情人士說，澤連斯基最初批准了該計劃。但後來，當CIA得知此事並要求停止行動後，澤連斯基向領導這次行動的扎盧日內下達了相應命令。儘管如此，扎盧日內仍把計劃推進了下去。

具體而言，破壞「北溪」管道的計劃在幾天之內就獲得了澤連斯基批准，但所有命令都是口頭下達的，沒有留下任何書面記錄。

幾位熟悉荷蘭調查情況的人士稱，荷蘭軍事情報安全局（MIVD）獲知烏方行動計劃後，向CIA發出了警告。美國和德國官員透露，美國官員隨後迅速把消息通知了德國。

美國官員稱，CIA警告澤連斯基停止行動。了解內情的烏克蘭官員和西方情報官員稱，澤連斯基隨後命令扎盧日內停止行動。但扎盧日內無視命令，他的團隊還調整了原來的計劃。

三位知情人士透露，最終「北溪」管道遇襲後，澤連斯基嚴厲批評了扎盧日內，但後者不以為然。扎盧日內告訴澤連斯基，破壞小組一旦被派出，就會被單獨隔離，而且不能被叫停，因為與他們的任何接觸都可能危及行動。

一位了解此次談話的高級軍官說：「這就像一枚魚雷：一旦你向敵人發射，就無法再將其拉回，它會一直航行，直到『砰』的一聲。」

德國警方對「北溪」遇襲事件進行了近兩年的調查，證實了上述人士的部份說法，調查取得了電子郵件、手機、衛星電話通訊、涉嫌破壞「北溪」管道團伙的指紋和DNA樣本等證據。不過德國的調查並未直接將澤連斯基與秘密行動聯繫起來。

扎盧日內已於2024年3月被解除現役，如今擔任烏克蘭駐英國大使。他在短訊中表示，自己對此類行動一無所知，任何暗示都是「純粹的挑釁」。他補充道，烏克蘭武裝部隊無權執行海外任務，因此他不會參與其中。

時任烏克蘭武裝部隊總司令的扎盧日內（Valerii Zaluzhnyi）2023年12月26日在基輔舉行新聞發布會。（Reuters）

烏克蘭國家安全局（SBU）一名高級官員否認烏政府與此次破壞活動存在任何關聯，並表示澤連斯基「沒有批准在第三國領土實施任何此類行動，也沒有發布相關命令」。

2022年9月26日至28日，位於丹麥水域附近的「北溪1號」和「北溪2號」天然氣管道先後被發現至少4處泄漏。迄今來看，參與調查的各方均認為管道泄漏屬於「蓄意破壞」，其中瑞典安全局在事故現場發現炸藥痕跡。但對於可能的幕後黑手，至今仍眾說紛紜。

2023年2月，美國資深調查編輯、普立茲獎得主赫什（Seymour Hersh）發布調查報告，指出「北溪」天然氣管道泄漏事故正是美國政府所為——2022年6月，美國海軍潛水員在一次軍演的掩護下，在管道下埋設了爆炸裝置，以完成美國總統拜登（Joe Biden）親自發出的命令。對此，美政府各機構則緊急否認。

此後，美國《紐約時報》和多家德國媒體卻相繼援引不同消息人士放出的新料，前者指認幕後黑手為「親烏」團體，後者亦聲稱「線索指向烏克蘭」。西方媒體的多則爆料，令「北溪」事件成為一個更徹底的「羅生門」。

2024年1月，《華爾街日報》報道稱，歐洲調查人員一直認為針對「北溪」管道的襲擊系烏克蘭人經由波蘭境內發起，而波蘭遲遲不願對其披露，甚至隱瞞了一些可能很關鍵的證據。

2月，瑞典和丹麥相繼宣布停止對「北溪」事件的調查。其中，瑞典方面表示，瑞典對此案「沒有管轄權」，但已將調查結果提供給德國調查人員，但由於保密規定，他無法公布任何證據。

據路透社、英國《衛報》及多家德媒8月14日報道，德國鎖定了一名與「北溪」事件有關的嫌疑人，確認這名代號為「弗拉基米爾·Z」（Volodymyr Z.）的烏克蘭男子身處波蘭，並於6月發布了歐盟逮捕令。波蘭國家檢察官辦公室發言人證實，波蘭6月份收到了逮捕令，但該男子已於7月初離開波蘭。

俄羅斯總統普京2024年8月7日召集聯邦安全局長、安全會議秘書和國防部長討論烏克蘭進攻庫爾斯克地區的情況。（Reuters）

對於「北溪」天然氣管道被炸，克里姆林宮發言人佩斯科夫佩斯科夫（Dmitry Sergeyevich Peskov）2023年3月曾表示，這樣的恐怖襲擊只有國家支持的特種部隊才有能力實施。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）也曾表示，這宗事件很明顯是一個國家層面的恐怖主義行為。如果不被允許進入現場調查，俄羅斯很難調查事件的真相。普京還表示，未來不排除修復管道的可能。他2024年2月接受美國知名媒體人卡爾森（Tucker Carlson）採訪時說，他不會談論這宗事件的細節，只要看看誰能從中獲利，誰有能力就夠了。他認為，不是所有人都有能力進入波羅的海海底，實施這次爆炸行動的。普京還對德國領導人在這個問題上保持沉默感到驚訝。

本文獲《觀察者網》授權轉載

