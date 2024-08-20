以巴衝突｜特拉維夫遭自殺式炸彈恐襲　哈馬斯承認責任

以色列特拉維夫一座猶太教堂附近，於8月18日發生的自殺式炸彈襲擊，哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）承認責任。事件造成施襲者死亡，另有一名路人受傷。 以色列警方和以色列國內安全局「辛貝特」（Shin Bet）已將事件定性為恐怖襲擊。



圖為2024年8月18日，以色列特拉維夫發生自殺式炸彈襲擊，以色列安全與應急人員事後抵達現場。（Reuters）

以色列政府發言人David Mencer表示，施襲男子背著一個裝滿炸藥的背包，在他到達人口稠密的地點前，炸彈提前爆炸。

哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織發表聯合聲明，稱只要以色列的屠殺及暗殺政策持續，將在以色列境內發動更多自殺式襲擊。 外界相信，行動是為報復加沙戰事，以及哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）上月底在伊朗遇刺身亡。

圖為2024年8月19日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在特拉維夫與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）會面。（Reuters）

此宗襲擊在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再次到訪以色列前約一個小時發生，其此行旨在阻止地區緊張局勢進一步升溫。