以巴衝突｜特拉維夫遭自殺式炸彈恐襲 哈馬斯承認責任
撰文：蕭通
出版：更新：
以色列特拉維夫一座猶太教堂附近，於8月18日發生的自殺式炸彈襲擊，哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）承認責任。事件造成施襲者死亡，另有一名路人受傷。 以色列警方和以色列國內安全局「辛貝特」（Shin Bet）已將事件定性為恐怖襲擊。
以色列政府發言人David Mencer表示，施襲男子背著一個裝滿炸藥的背包，在他到達人口稠密的地點前，炸彈提前爆炸。
哈馬斯與伊斯蘭聖戰組織發表聯合聲明，稱只要以色列的屠殺及暗殺政策持續，將在以色列境內發動更多自殺式襲擊。 外界相信，行動是為報復加沙戰事，以及哈馬斯前領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）上月底在伊朗遇刺身亡。
此宗襲擊在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）再次到訪以色列前約一個小時發生，其此行旨在阻止地區緊張局勢進一步升溫。
以色列總理：與布林肯會晤積極哥倫比亞停止向以色列出口煤炭以色列空襲加沙多地29死 其中一家7口喪生 包括年幼5胞胎晤以色列總統 布林肯：當前可能是加沙停火談判「最後機會」陳英凝｜在世界人道主義日談後衝突的加沙醫療人道需求